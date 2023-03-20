國際刑事法院下令拘捕普京　德司法部長：若入境即逮捕

撰文：蕭通
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海牙國際刑事法院（ICC）3月17日以在烏克蘭干犯戰爭罪行為由，向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）發出拘捕令。德國司法部長布斯曼（Marco Buschmann）其後表示，如果普京進入德國境內，便會遭拘捕。

德媒3月19日報道，布斯曼表示若普京進入德國領土，當局將有義務逮捕並將他移交給國際刑事法院。他說，預料國際刑事法院會迅速聯繫國際刑警組織（Interpol）以及成員國，要求各方遵守要求，並指國際刑事法院有別於國家執法機關，可對國家元首採取行動。

另外，普京預料今年8月會訪問南非出席金磚五國（BRICS）峰會。南非總統馬福薩（Cyril Ramaphosa）發言人19日表示，南非明白自己的法律義務，強調從現在到峰會期間，當局將與各方相關人士交流，「南非仍致力且強烈希望烏克蘭衝突能透過協商和平解決。」

國際刑事法院17日宣布，普京涉嫌涉嫌在烏克蘭非法移送兒童及民眾到俄羅斯，而俄羅斯兒童權利委員會負責人利沃瓦-貝洛娃（Maria Alekseyevna Lvova-Belova）亦因為同樣指控而面對拘捕令。克里姆林宮其後批評拘捕令沒有意義和不可接受。

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