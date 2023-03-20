俄羅斯對國際刑事法院展開刑事調查

俄羅斯調查委員會星期一（3月20日）對海牙國際刑事法院的檢察官和法官展開刑事調查。



3月17日，國際刑事法院（ICC）以俄羅斯總統普京犯下戰爭罪為由，對他發出逮捕令。

路透社報道，俄羅斯調查委員會說，對於國際刑事法院指控普京犯下的罪名，普京不存在刑事責任，並指一國總統享有絕對豁免權，不受外國司法管轄。

俄羅斯調查委員會則指責國際刑事法院檢察官「故意指控無辜者犯罪」，以及「準備攻擊享有國際法保護的國家代表，導致國際關係複雜化」，有違反俄羅斯法律的跡象。

路透社報道稱，俄羅斯當局的反應是一種違抗國際刑事法院逮捕令的象徵性舉動。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）星期一在例行記者會上說：「我們注意到針對我們國家和總統的有明顯的敵意行為。」

佩斯科夫說，俄羅斯已注意到這些顯著敵意，但不會將它們「放在心上」，當局會冷靜看待這些問題。

國際刑事法院主要對犯有滅絕種族罪、危害人類罪、戰爭罪和侵略罪的個人進行起訴和審判。它是根據《羅馬規約》（Rome Statute）向普京發出逮捕令。

國際刑事法院發出逮捕令後，只要普京出現在123個締約國境內，締約國都必須逮捕他。不過，這些締約國會否執行還是個疑問。

專家表明，逮捕令是一個「戲劇性舉動」，只要普京不離開俄羅斯，或不前往《羅馬規約》締約國，便不會被逮捕。

本文獲《聯合早報》授權轉載

