習近平訪俄｜烏克蘭：和平計劃須以俄軍完全撤出烏領土為前提
中國國家主席習近平3月20日起對俄羅斯展開為期3日的國事訪問，期間會與俄總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭等）討論烏克蘭問題。烏克蘭當局於同日重申，中國未來的任何和平計劃，前提都必須是俄軍完全撤離烏克蘭領土。
烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長達尼洛夫（Oleksiy Danilov）當日表示，中國如要成功落實和平計劃，均需要求莫斯科當局恢復烏克蘭的主權、獨立及領土完整，「最重要的一點是，俄羅斯佔領部隊須根據國際法及聯合國憲章投降或撤離烏克蘭領土。」
烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）亦表示：「烏克蘭密切關注中國國家主席對俄羅斯的訪問。我們期待北京運用自身對莫斯科的影響力，讓莫斯科結束對烏克蘭的侵略戰爭。」
中國外交部曾於2月24日發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，主張12點立場，包括尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談、解決人道危機等。烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）其後表示，任何只有停火的「和平計劃」，以及因此而出現的新分界線和對烏克蘭領土的持續佔領，都不是和平，而是凍結戰爭，是烏克蘭的挫敗，他並主張這會是「俄羅斯種族滅絕的下一階段」。
中國國家主席習近平3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤，中國如何形容是次行程？
中國外交部發言人汪文斌17日稱此行是友誼之旅、合作之旅、和平之旅。習近平將同普京就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，促進兩國戰略協作與務實合作，為雙邊關係發展注入新的動力。
習近平訪俄議題將包括什麼？
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