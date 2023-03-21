習近平訪俄｜布林肯：中國不認為俄需為對烏暴行負責
撰文：蕭通
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中國國家主席習近平正在俄羅斯國事訪問之際，美國國務卿布林肯（ Antony Blinken）於3月20日表示，在國際刑事法院（ICC）對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）發出拘捕令後，習近平仍然訪問俄羅斯，顯示中國不認為俄方應對在烏克蘭的暴行負責。
布林肯同時質疑中國對於結束烏克蘭衝突的和平提議，並指這實際上可能是幫助烏克蘭境內俄軍的「拖延策略」。他說：「世界不應該被俄羅斯在中國或任何其他國家支持下制定的策略所愚弄，並按照其定義來結束戰爭。」
布林肯又表示，美國歡迎任何旨在實現公正及持久和平的外交活動，但懷疑中國並未打算維護烏克蘭的主權和領土完整，「任何不優先考慮這一關鍵原則的和平計劃，充其量只是拖延策略，或只是尋求促成不公正的結果。這並非建設性外交。若停火的條件不包括俄軍撤出烏克蘭領土，實際上是支持俄羅斯入侵。」
俄羅斯被指強迫移送烏克蘭兒童到俄控地區，已構成戰爭罪。烏克蘭稱截至2月已有1.6萬名烏克蘭兒童被送往俄羅斯。國際刑事法院3月17日對普京發出逮捕令。
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中國國家主席習近平3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤，中國如何形容是次行程？
中國外交部發言人汪文斌17日稱此行是友誼之旅、合作之旅、和平之旅。習近平將同普京就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，促進兩國戰略協作與務實合作，為雙邊關係發展注入新的動力。
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