習近平訪俄羅斯｜加拿大副總理：中國必須注意俄烏戰爭利害關係
在中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科會面之際，加拿大副總理弗里蘭（Chrystia Freeland）說，中國需要注意俄烏戰爭的利害關係，並稱普京站在「歷史錯誤的一邊」。
據路透社報道，弗里蘭星期一（3月20日）在加拿大安大略省奧沙瓦（Oshawa）向記者說：「普京入侵烏克蘭是對基於規則的國際秩序構成最強烈挑戰......我不會預測習主席將在莫斯科說什麼或做什麼，但中國和中國領導層需要了解這裏的利害關係。」
習近平乘坐的專機當地時間星期一下午12時59分抵達莫斯科伏努科沃機場，俄羅斯派出副總理切爾內申科高規格迎接。習近平同日前往克里姆林宮與普京會談。
據法媒、路透社等報道，普京告訴習近平，莫斯科對談判持開放態度，他也看了中國提出的解決烏克蘭衝突的建議，並表示尊重。習近平則稱，他相信普京獲得俄羅斯人民的支持。
普京曾在去年（2022年）2月初訪問北京，中俄隨後發表聯合聲明，宣示「兩國友好沒有止境，合作沒有禁區」。幾個星期後俄羅斯入侵烏克蘭，在歐洲引發二戰後最大規習近平訪俄羅斯｜加拿大副總理：中國必須注意俄烏戰爭利害關係的戰爭。
本文獲《聯合早報》授權轉載
中國國家主席習近平3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤，中國如何形容是次行程？
中國外交部發言人汪文斌17日稱此行是友誼之旅、合作之旅、和平之旅。習近平將同普京就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，促進兩國戰略協作與務實合作，為雙邊關係發展注入新的動力。
習近平訪俄議題將包括什麼？
中俄首腦將會晤，兩人將圍繞俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭、地區安全、基礎設施發展、貿易和新金融系統科技等展開討論。想了解更多，請點擊這裏了解詳情。