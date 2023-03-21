習近平訪俄羅斯｜加拿大副總理：中國必須注意俄烏戰爭利害關係

在中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科會面之際，加拿大副總理弗里蘭（Chrystia Freeland）說，中國需要注意俄烏戰爭的利害關係，並稱普京站在「歷史錯誤的一邊」。



據路透社報道，弗里蘭星期一（3月20日）在加拿大安大略省奧沙瓦（Oshawa）向記者說：「普京入侵烏克蘭是對基於規則的國際秩序構成最強烈挑戰......我不會預測習主席將在莫斯科說什麼或做什麼，但中國和中國領導層需要了解這裏的利害關係。」

習近平乘坐的專機當地時間星期一下午12時59分抵達莫斯科伏努科沃機場，俄羅斯派出副總理切爾內申科高規格迎接。習近平同日前往克里姆林宮與普京會談。

據法媒、路透社等報道，普京告訴習近平，莫斯科對談判持開放態度，他也看了中國提出的解決烏克蘭衝突的建議，並表示尊重。習近平則稱，他相信普京獲得俄羅斯人民的支持。

普京曾在去年（2022年）2月初訪問北京，中俄隨後發表聯合聲明，宣示「兩國友好沒有止境，合作沒有禁區」。幾個星期後俄羅斯入侵烏克蘭，在歐洲引發二戰後最大規習近平訪俄羅斯｜加拿大副總理：中國必須注意俄烏戰爭利害關係的戰爭。

本文獲《聯合早報》授權轉載

