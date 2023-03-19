習近平訪俄｜從數據看中俄經貿關係愈見親密　2022年貿易額創紀錄

中國國家主席習近平3月20日至22日國事訪問俄羅斯，中俄兩國除了強調是新時代的全面戰略協作夥伴外，近年雙方的經貿關係也是愈見親密，2022年中俄兩國貿易額為創紀錄的1,902.71億美元，按年增長幅度達到29.3%。



中國海關總署1月便公布，在2022年1至12月期間，中國向俄羅斯出口價值為761.22億美元的貨物，與2021年同期相比增長12.8%，而從俄羅斯出口至中國的貨物也增長43.4%，達到1,141.49億美元。

在俄烏戰爭下，中俄貿易額並未有縮減，海關總署數據更顯示，2022年俄羅斯在對華貿易總額增速以及對華出口方面領先。

中俄領導人有意加強經貿關係，並已設定雙邊貿易額目標，希望到2024年，中俄之間的貿易額達到每年2,000億美元。俄羅斯外交部外交學院當代國際問題研究所專家涅日丹諾夫（Vladimir Nezhdanov）3月17日更認為，習近平訪俄期間，雙方可能提出新雙邊貿易額目標。

中方指在過去數年間，中俄之間的經貿合作數量及質量都有提升。兩方也積極在基建方面合作，除了中俄東線天然氣管道於2019年12月通氣，又有俄羅斯國家級重點基建項目、中鐵建承建的莫斯科地鐵項目2021年底運作。

全長1,284米的中俄首座跨境公路大橋、黑龍江大橋2022年6月10日正式通車，也標誌着中國東北與俄羅斯遠東之間新國際運輸通道的開通。

俄羅斯是中國第一大能源進口來源國，在2022年2月，中石油集團與俄石油公司簽署保障中國西部煉廠供油的原油購銷合約補充協議，向中國額外累計增供1億噸原油。中俄遠東天然氣購銷協議同日簽署，俄氣每年輸往中國的管道天然氣供應量將增加100億立方米。