習近平晤普京：有人冀中俄就烏克蘭發聯合聲明　有人對中國不了解

中國國家主席習近平3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問，今日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）正式會面，消息躍登不少俄羅斯報網頭條，一些專家也就會面的意義與成果進行預測。



習普會：2023年3月20日，俄羅斯總統普京在俄羅斯莫斯科克里姆林宮與中國國家主席習近平會面並握手。（Reuters）

《導報》

該報訪問的專家稱，習近平是次訪問展示俄羅斯和中國關係牢固，以及可能促成中俄就烏克蘭衝突發表聯合聲明。

該報引述聖彼得堡國立大學（Saint Petersburg State University）教授列克休季娜（Yana Leksyutina）稱習近平此行有一重要意義，就是展示中俄關係的力量。

俄羅斯高等經濟大學（HSE）東方學院院長高念甫（Карнеев Андрей/ Andrei Karneev）稱兩人預期會討論政治及國際議題，包括俄烏戰爭。他稱，不排除中俄領袖會就烏克蘭局勢發表聯合聲明。

俄羅斯莫斯科高等經濟大學（HSE）中國事務專家、歐洲和國際研究中心主任卡辛（Vasily Kashin）說，中國在烏克蘭問題上的立場，沒有什麼是俄羅斯認為是不能接受的。

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《莫斯科晚報》

搜狐網2月25日引述《莫斯科晚報》的報道引述一名專家稱，中國需要一個強大的俄羅斯，以共同對抗美國。有輿論認為，這是顯示此人對中國有不了解之處。

俄羅斯政治學家朱拉夫列夫在接受媒體採訪時表示，中國在與美國的對抗中，非常需要一個強大的俄羅斯作為自己的盟友。他強調，這與台海問題無關，中俄友好關係的本質是戰略層面上的，美國不想放棄自己的領導地位，而中國也不想錯過發揮領導作用的機會，這個時候，中國想要達成自己的目的，就需要一個強大的俄羅斯作為制衡力量，在中美之間起到制衡的效果。

朱拉夫列夫認為，在此基礎上，中國不會在俄烏戰爭上完全站在俄羅斯這一邊，而是會呼籲俄烏和談，以及提出一個和平解決方案。但他同時也稱自己不知道中國會提出什麼樣的解決方案，能夠同時滿足俄烏的要求，但有消息稱，中國可能會承認克里米亞為俄羅斯的領土，以敦促俄烏雙方停止敵對行動。

最後，朱拉夫列夫總結說，現在沒有任何一種和平方案能夠使俄烏雙方達成一致。不過，只要烏克蘭戰爭還持續下去，美國就不會在台海問題上頻繁活動，這對中國來說非常有利。

習普會：2023年3月20日，俄羅斯總統普京在位於莫斯科的克里姆林宮與中國國家主席習近平會面。（Reuters）

俄羅斯衛星通訊社

俄衛網20日以《習近平對莫斯科『劃時代』訪問表明美國孤立俄羅斯的計劃『適得其反』》為題，引述知名美國史教授霍恩（Gerald Horne）稱，習近平訪俄是一個明顯的事實，證明無論華府多麼強烈地尋求孤立俄羅斯，其計劃都適得其反。

這位來自侯斯頓大學的非裔教授稱，「2023年將標誌着多年來一直在發生的事情，即多極化。但也許比多極化更重要的是，我們看到中國在超車道上。我還認為，這次訪問表明，在俄羅斯於烏克蘭進行特別軍事行動之際，試圖孤立莫斯科的努力的進展並不順利。」

霍恩強調，目前的事態發展在很大程度上是華府對莫斯科「瘋狂偏執」的結果。

他指出，中國已成為受益者。中國繼續提升其不斷增長的經濟、軍事和外交潛力，儘管美國加大軍事部署以及與亞洲夥伴的外交接觸，試圖在軍事和外交上遏制中國。 與此同時，以美國為首的所有孤立俄羅斯的企圖都失敗了。

霍恩強調，華盛頓的外交政策一直主張孤立俄羅斯，但顯然在某些方面它會發現自己被孤立了。