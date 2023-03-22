習近平訪俄｜俄媒關注中國提出俄烏和平方案

中國國家主席習近平3月20日抵達俄羅斯首都莫斯科，展開3天國事訪問行程，21日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）會京。俄媒對習近平此次俄羅斯之行，以及兩國元首的會談給予高度關注。



俄羅斯衛星通訊社21日稱，以下為部份俄媒對習近平此行看法：

● 《生意人報》（Kommersant）

《生意人報》稱，在習近平抵俄當天晚上舉行、有少數記者參加的工作晚餐是國事訪問中非同尋常的安排。報道指，對中國領導人莫斯科之行予以極大關注的原因，很大程度上是因為北京方面出乎意料地主動提出擔任烏克蘭問題和平使者之舉。

● 《新聞報》（Vedomosti）

《新聞報》發表以《對習近平訪問俄羅斯的期待》為題的文章。文章稱，習近平對俄羅斯的訪問對兩國來說都具有重大的思想意義。

聖彼得堡國立大學（Saint Petersburg State University）教授列克休季娜（Yana Leksyutina）表示，這特別彰顯俄中關係的牢固，即中國表明，習近平正是選擇俄羅斯作為其連任後進行國事訪問的首個國家。這是向西方傳達出的一定訊號，即俄羅斯和中國的關係是牢不可破的，而且不會屈服於任何外部變化和壓力。

習近平訪俄：習近平2023年3月21日抵達克里姆林宮，與普京舉行正式會談（Reuters）

● 《俄羅斯報》（Rossiyskaya Gazeta）

《俄羅斯報》發表以《普京與習近平的會晤進行得如何以及兩國領導人都聊甚麼》為題的文章。文章稱，習近平與普京的會晤受世界矚目。文章指出，俄羅斯和中國領導人在會談期間僅以一個小桌相隔。莫斯科國立大學（Moscow State University）亞非學院代理院長馬斯洛夫（Alexey Maslov）在接受《俄羅斯報》訪問時指出，習近平對俄羅斯的訪問具有非常重要和實質性的特點。他表示，此次訪問，可能成為習近平近年來對俄羅斯最重要的一次訪問。

● 《消息報》（Izvestia）

俄羅斯法律博士多姆林在接受《消息報》訪問時指出，俄羅斯與中國的關係在與美國對抗的背景下不斷鞏固。多姆林說，目前，當今世界的穩定以美國、俄羅斯和中國3角為支撐，如果美國現在想與俄羅斯和中國交惡，那麼俄羅斯和中國將會互相靠攏。

習近平訪俄：習近平2023年3月21日抵達克里姆林宮，與普京舉行正式會談（Reuters）

● 《論據與事實報》（Argumenty i Fakty）

《論據與事實報》介紹中國領導人在莫斯科所乘坐的汽車、克里姆林宮為俄中兩國元首所提供的膳食，以及習近平下榻的陽光酒店（Soluxe Hotel）的五星級豪華總統套房。

俄羅斯普列漢諾夫經濟大學（Plekhanov Russian University of Economics）國家和市政管理教研室教授菲諾格諾娃（Yulia Finogenova）受訪時指，習近平的訪問不會導致俄羅斯發生嚴重的市場變化，但卻會發出一種訊號，即兩國的經濟合作將會繼續發展。她說，所有大的情勢早在2022年就已奠定基礎，2023年只不過是將會得以延續。習近平訪問期間會宣布總額超過1,600億美元的對俄商業投資。這將對參與實施與中國聯合項目的俄羅斯企業的資本化產生極大利好影響。

俄羅斯普列漢諾夫經濟大學經濟理論教研室副教授斯克雷利（Tatiana Skryl）受訪時指，中國領導人的訪問將對俄羅斯經濟產生良好影響，毫無疑問，中俄關係發展的軌迹現在就已促進兩國貿易和金融市場在發生良好的變化。

● 《俄羅斯商業資訊報》

《俄羅斯商業資訊報》刊專文介紹中國領導人所乘坐的神秘座駕、中國紅旗N701（Hongqi N701）。報道指，莫斯科一些街道一度出現擁擠，因為俄羅斯首都的相關道路專門為中國領導人的通行實施交通管制。