習近平必須回答的問題：為什麼同擴張的俄羅斯合作仍有意義？

中國國家主席習近平3月20日抵達俄羅斯開始為期三天的國事訪問，20日下午同俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）進行一對一會談後雙方共進晚餐。21日兩國開始進行小範圍和大範圍的會談。

習近平依照十年前的慣例在當選國家主席後首先訪俄，本身就代表了對俄羅斯的重視。習近平出發之前，中國官方對此行的定調是友誼之旅、合作之旅、和平之旅，友誼是排在第一位的。

3月20日在會見普京時習近平明確指出，把中俄關係鞏固好、發展好，是中方基於自身根本利益和世界發展大勢作出的戰略抉擇。中方同俄方加強戰略協作的大方向堅定不移。據俄羅斯方面的消息，俄中領導人將簽署兩份重要文件——俄中關於加深新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明，以及關於2030年前俄中經濟合作關鍵方向發展計劃的聲明。

習近平2023年3月20日在克里姆林宮會晤普京（Reuters）

然而和十年前不同的是，今天中國尤為看重的合作夥伴俄羅斯正在被貼上侵略擴張的標籤。俄羅斯在俄烏衝突中的所作所為，儘管有着複雜的和北約博弈的歷史，但從根本上說，烏克蘭盧甘斯克、頓涅茨克、扎波羅熱、赫爾松四已經進行過入俄公投，俄羅斯在烏東地區用兵，是難以撤回的永久性領土佔領。這和2014年克里米亞入俄一樣，是難以迴避的國際現實。

在曠日持久的俄烏衝突中，俄羅斯深受制裁之累，中國不只是被質疑站隊俄羅斯，遲遲不結束的戰爭也有將中國拖下泥潭的風險。今天，從輿論層面，從贏得國內民眾支持的層面，中國當局必須回答的問題是，為什麼同俄羅斯保持親密關係仍然是有意義的。

中俄合作的戰略意義非一時一事可以否定

戰略上，俄羅斯是聯合國安理會五大常任理事國之一，美英法自動協調立場，中俄如果各自為政則是分散力量，不成氣候。中國作為大國，在全球層面需要俄羅斯的配合。

尤其是成為世界第二大經濟體後，中國重塑全球政治經濟新秩序的的構想，能夠獲得俄羅斯的諒解，至少俄羅斯不會公開反對是關鍵的。中俄如果能夠在全球秩序層面達成某種合作的共識，對中國來說是有利的。因此無論是上合還是金磚抑或是二十國集團（G20），中俄之間都有通力合作的影子。

俄羅斯雖然已經不復大國的經濟光環，但是其在軍事、以及中亞中東等地緣政治方面的影響力還是有的。中國的主張倡議推向全球，尤其是「一帶一路」等合作倡議推向全球，沒有俄羅斯的支持，沒有俄羅斯的背書是行不通的。因此儘管中俄經貿合作的規模遠不如中美，但中俄關係的政治意義是深遠的。

中俄在亞太的軍事合作應對美日的意圖不言而喻。圖為俄羅斯國防部2022年9月15日在Telegram發布的影片截圖。俄國防部附文稱，俄中海軍戰艦正在太平洋水域展開聯合巡邏。（Telegram＠mod_russia）

國際政治經濟新秩序的建立不是一朝一夕可以實現的，俄羅斯對中國的重要意義並非一時一事可以否定。中俄戰略合作，是需要從長遠來看的。

中國遭到西方打壓的過程中，俄羅斯至少應該是也必須是中國的穩定的大後方。俄羅斯這樣的大鄰國，是中國必須穩定的對象。俄羅斯可能對中國的幫助較小。但是絕對不能扮演負面角色。俄羅斯被北約窮追不捨打擊的過程中，也是需要中國在戰略上支持的。只要中美結構性矛盾存在，只要美俄結構性矛盾存在，中俄戰略協作就仍有重要意義。

俄羅斯持續捲入戰事會拖累中國嗎？

不少中國人關心俄羅斯持續捲入俄烏衝突會不會拖累中國。在這一點上，要看到，俄羅斯採取的軍事行動是特別軍事行動，並非是全面軍事行動。戰爭發生在烏克蘭，而非俄羅斯。俄羅斯在經濟上會受到損失，但還不至於壓垮整個俄羅斯。一場局部衝突不足以摧毀俄羅斯。憑藉俄羅斯自身的軍事實力足以應付衝突。局勢還遠沒有發展到需要中國為俄羅斯兜底、中國為俄羅斯埋單的地步。

雖然中國沒有公開譴責俄羅斯侵略烏克蘭，有支持俄羅斯之嫌，但即便中國不支持俄羅斯，美國和歐盟會認為中國沒有支持俄羅斯嗎？有全球基本的鬥爭格局在，中國根本不可能獲得美歐的承認。抹黑中國是美國的既定操作手段。中國在俄烏衝突中的所作所為無愧於自身的公正立場即可，沒有必要為了避嫌而行事。

中俄並不是在所有的問題上都利益一致。俄羅斯在領土和利益方面有和中國不同的操作手法。這些不是中國可以左右。俄羅斯的所作所為只要不威脅中國的利益，就不應該是中國反對的對象。

中俄東線天然氣管道工程中方境內長3,371公里，始於中俄邊境城市黑河，終點在上海。工程於2015年6月動工，預計在2024年全線實現通氣。圖為中國秦皇島段2019年8月20日正在施工。（新華社）

同沒倒下的俄羅斯談合作正當時

冷戰結束後，中俄之間的合作，從來不是某一方吃虧的格局。表面上的親密無間背後是兩國政治強人的合作博弈，任何協議的達成都是不容易的。俄羅斯不會在俄烏衝突中倒掉，但俄羅斯的實力會相對衰落。正是因為俄羅斯沒有找到比中國更好的合作者，中國的支持才顯得無比珍貴，這為中俄之間的合作談判贏得了良好的契機。

此次習近平訪問俄羅斯有一項非常重要的合作是油氣合作。中東地區沙特、阿聯酋、卡塔爾、伊朗是中國的能源供應方，南美洲的委內瑞拉也是中國能源的重要供應方，俄羅斯持續成為中國能源的重要供應方，對於中國構建安全的能源供給格局，是有利的。這些合作不是簡單的買俄羅斯賣不掉的油氣資源那麼簡單。俄羅斯輸華的「東方聯盟」天然氣管道如果建成，對中國的東北和華北地區的清潔能源新發展格局的建立也將有重要意義。

3月21日舉行的首輪中俄會談中，除了外交國防要員，中央銀行行長埃莉維拉·納比烏琳娜，俄羅斯航天局局長尤里·鮑里索夫和聯邦軍事技術合作局局長德米特里·舒加耶夫也將出席。

正如俄總統國際事務助理尤里·烏沙科夫所說「從出席的代表中就可以看出將涉及哪些議題」，中央銀行行長的出席無疑會涉及貨幣合作，俄羅斯這樣的能源大國在合作加大人民幣的使用，對於推進人民幣國際化是有利的。俄羅斯在軍事核心技術、航天方面仍然是領先的。持有經濟優勢的中國當然不會在合作中空手而歸。