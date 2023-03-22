中俄元首就和談解決烏戰危機聯合聲明　普京稱願建基「中國方案」

央視稱，俄羅斯莫斯科當地時間3月21日下午，中國國家主席習近平在莫斯科克里姆林宮同俄羅斯總統普京共同簽署並發表《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》。



俄新社（RIA）21日引述普京稱，他認同在西方國家與烏克蘭準備好的時候，以中國所提和平方案作為解決烏克蘭問題的基礎。

關於烏克蘭問題，習近平與普京都認為，聯合國憲章宗旨和原則必須得到遵守，國際法必須得到尊重。俄方積極評價中方在烏克蘭問題上的客觀公正立場。

兩人反對任何國家或國家集團為謀求軍事、政治和其他優勢而損害別國的合理安全利益。俄方重申致力於儘快重啟和談，中方對此表示讚賞。

俄方歡迎中方願為通過政治外交途徑解決烏克蘭危機發揮積極作用，歡迎《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件中闡述的建設性主張。

兩人指出，解決烏克蘭危機必須尊重各國合理安全關切並防止形成陣營對抗，拱火澆油。雙方強調，負責任的對話是穩步解決問題的最佳途徑。為此，國際社會應支持相關建設性努力。

雙方呼籲停止一切促使局勢緊張、戰事延宕的舉動，避免危機進一步惡化甚至失控。雙方反對任何未經聯合國安理會授權的單邊制裁。