習近平訪俄｜白宮：未見俄烏戰爭有早日結束迹象　中國應勸俄撤軍

美國白宮在中俄元首會談後說，無跡象顯示烏克蘭戰爭很快就能結束。



路透社報道，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）星期二（3月21日）在莫斯科舉行正式會談，兩國也在當天發表關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明。

普京和習近平會談後共同會見了記者，普京稱北京的「和平計劃」可作為和平解決烏克蘭問題的基礎，他還說，俄羅斯仔細研究了中方關於解決烏克蘭危機的建議，將有機會就此事進行討論；俄羅斯對和談持開放態度，歡迎中國為此發揮建設性作用。

針對烏克蘭危機，習近平稱，大多數國家都支持緩和緊張局勢，主張勸和促談，反對火上澆油。歷史上看，衝突最後都需要通過對話和談判解決。中方認為，越是困難重重，越要為和平留下空間；越是矛盾尖銳，越不能放棄對話努力，中方願繼續為推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用。

對此，美國白宮說，如果中國要在烏克蘭問題上發揮建設性作用，那中國應該敦促俄羅斯停止對烏克蘭的入侵。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）星期二受訪時說，從習近平和普京的講話來看，美國不認為烏克蘭戰爭很快就能結束。

柯比指習近平對烏克蘭戰爭的立場並不公正，他敦促北京向莫斯科施壓，要求俄羅斯撤出烏克蘭的主權領土以結束戰爭。

習近平和普京3月21日在莫斯科舉行正式會談當天，兩國發表了關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明。雙方強調，鞏固和深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係是雙方基於各自國情作出的戰略選擇，符合兩國和兩國人民根本利益，符合時代發展潮流，不受外部影響。雙方堅決譴責將多邊平台政治化，以及某些國家在多邊平台議程中塞入無關問題、沖淡相關機制首要任務的企圖。

本文獲《聯合早報》授權轉載

