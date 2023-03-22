習近平訪俄｜肢體語言專家：習比普京更放鬆及具威嚴

中國國家主席習近平3月21日在俄羅斯進行國事訪問，有肢體語言專家根據20日的電視轉播畫面，分析他與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）的互動，認為習近平給人的印象更加放鬆和具威嚴。



總部位於新加坡的 Influence Solutions 執行董事Karen Leong表示，習近平在與普京握手時搶先一步，暗示儘管他是到訪的人，但實際是將在雙方關係中發揮帶頭作用的人。

澳洲的肢體語言和領導行為專家馬勒（Louise Mahler）也持類似觀點，指習近平將手放在普京的手上，顯示在雙方交流中佔據主導地位。而當他們坐在一起，透過翻譯進行禮貌交流，並互相稱呼「親愛的朋友」時，馬勒指普京沒精打采、腿部抽動、握緊拳頭並看著地板，習近平則顯得「沉穩而自信」。

Leong也注意到雙方對比，認為習近平明顯更為放鬆及沉著，有很好眼神竹的交流，看著普京的眼神有如面對兄長。事實上，70歲的普京只比習近平大幾個月，但執政時間是習近平的兩倍以上。但她認為，習近平坐下時頻繁地眨眼，似乎也感到了一些壓力。

韓國肢體語言實驗室主任金亨熙（Kim Hyung-hee，音譯）認為，習近平及普京對這次會議抱有很高的期望，可以看得出現場的緊張氣氛。