習近平訪俄｜中俄聯合聲明全文　加強全面戰略協作夥伴關係

中國國家主席習近平正對俄羅斯進行國事訪問，3月21日下午在莫斯科克里姆林宮與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）舉行會談，並曾雙方簽署了《關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》，內容涉及保持密切外交協調、反對外部勢力干涉內政、加強金融等各領域務實合作、積極推動「一帶一路」、深化教育及科技創新領域合作、就人工智能問題加強交流等，並支持通過對話解決烏克蘭危機及朝鮮半島問題。



據新華社報道，《關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》如下：

一、在雙方不懈努力下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係達到歷史最高水平並持續向前發展。雙方重申遵循2001年7月16日簽署的《中華人民共和國和俄羅斯聯邦睦鄰友好合作條約》、2021年6月28日發表的《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於〈中俄睦鄰友好合作條約〉簽署20周年的聯合聲明》和2022年2月4日發表的《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明》確定的原則和精神發展雙邊關係。

雙方指出，中俄關係不是類似冷戰時期的軍事政治同盟，而是超越該種國家關係模式，具有不結盟、不對抗、不針對第三國的性質。中俄關係成熟、穩定、自主、堅韌，經受住了新冠疫情和國際風雲變幻的考驗，不受外部影響，展示出生機活力。兩國人民世代友好具有堅實根基，兩國全方位合作具有廣闊前景。俄羅斯需要繁榮穩定的中國，中國需要強大成功的俄羅斯。

中俄視彼此為優先合作夥伴，始終相互尊重，平等相待，成為當今大國關係的典範。在元首外交引領下，雙方保持各層級密切交往，就彼此關心的重大問題深入溝通，增進互信，確保雙邊關係始終高水平運行，並願進一步深化兩國關係和發展各領域對話機制。

雙方指出，當前世界變局加速演進，國際格局深刻調整，和平、發展、合作、共贏是不可阻擋的歷史潮流，多極化國際格局加速形成，新興市場和發展中國家地位普遍增強，具有全球影響力、決心捍衛本國正當權益的地區大國不斷增多。同時，霸權主義、單邊主義、保護主義依然橫行，用「基於規則的秩序」取代公認的國際法原則和準則的行徑不可接受。

應秉持普遍、開放、包容、非歧視和兼顧各方利益的原則，實現世界多極化和各國可持續發展。中俄呼籲各國弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，對話而不對抗，包容而不排他，和睦相處，合作共贏，促進世界的和平與發展。

在這一形勢下，雙方保持密切外交協調，開展緊密多邊協作，堅決捍衛公平正義，推動構建新型國際關係。

雙方強調，鞏固和深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係是雙方基於各自國情作出的戰略選擇，符合兩國和兩國人民根本利益，符合時代發展潮流，不受外部影響。雙方將：

—— 以兩國元首共識為引領，確保雙邊關係始終沿著正確方向前行。

—— 在維護各自核心利益，首先是主權、領土完整、安全、發展問題上互予堅定支持。

—— 秉持互利原則，在現代化建設過程中持續深化和拓展務實合作，實現共同發展和繁榮，更好造福中俄兩國人民。

—— 促進兩國人民相知相親，不斷夯實兩國世代友好的社會民意基礎。

—— 推進世界多極化、經濟全球化、國際關係民主化，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。

二、雙方指出，各國自身歷史、文化、國情不同，都有自主選擇發展道路的權利。不存在高人一等的「民主」，雙方反對把本國價值觀強加於人，反對以意識形態劃線，反對所謂「民主對抗威權」的虛偽敘事，反對將民主、自由作為向別國施壓的藉口和政治工具。俄方高度重視中方提出的全球文明倡議。

雙方指出，實現人人享有人權，是人類社會的共同追求。各國都有權利自主選擇人權發展道路，不同文明、不同國家應該相互尊重、相互包容、相互交流、相互借鑑。雙方將堅定不移推進本國人權事業和世界人權事業。

俄方支持中方實現中國式現代化。中方支持俄方實現2030年前國家發展目標。

雙方反對外部勢力干涉內政。

俄方重申恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部份，反對任何形式的「台獨」，堅定支持中方維護本國主權和領土完整的舉措。

雙方同意加強涉外法治和立法經驗交流，為中俄關係發展和兩國對外合作提供法律保障。

雙方將繼續開展中央及其下屬機構之間，以及戰略安全磋商和執法安全合作機制框架下高級別代表之間的互信對話。雙方將促進兩國政黨交往。

雙方同意協商舉行公安、內務部部長年度會晤，加強在防範「顏色革命」，打擊包括「東伊運」在內的「三股勢力」、跨國有組織犯罪、經濟犯罪、毒品犯罪等執法領域合作。

雙方將定期組織海上、空中聯合巡航和聯演聯訓，加強包括現有雙邊機制下兩軍各項交流合作，進一步深化軍事互信。

雙方高度重視維護兩國海外人員和機構安全及權益，將進一步推動雙多邊機制建設和對口交流，不斷拓展海外公民、項目、機構安全保護合作方式和領域。

三、雙方將加強協調，精準施策，從戰略高度出發，切實提升兩國各領域務實合作水平，以夯實兩國關係物質基礎，造福兩國人民。

雙方將鞏固雙邊貿易增長勢頭，持續優化貿易結構，實施好《中俄貨物貿易和服務貿易高質量發展的路線圖》，支持電子商務發展，培育經貿新增長點，拓展經貿合作廣度，提升合作效率，將外部風險降到最低，確保產業鏈供應鏈的穩固和安全。雙方將深化地方合作，拓寬合作地域和領域，推動雙方中小企業擴大交流合作。

雙方將穩步推進多領域投資合作，優化營商環境，完善法規保障，創新合作方式，深化數字經濟、綠色可持續發展合作。雙方將繼續推動新版《中俄投資合作規劃綱要》編製工作。

雙方歡迎中國商務部和俄羅斯經濟發展部於2022年12月5日發表的《關於啟動2006年11月9日簽署的〈中華人民共和國政府與俄羅斯聯邦政府關於促進和相互保護投資協定〉升級談判的聯合聲明》，將就此持續進行談判，提升投資保護水平，促進投資便利化，為投資者及其投資營造更加穩定、公平、透明、可預期的營商環境。

雙方將繼續加強在金融領域的互利合作，包括保障兩國經濟主體間結算暢通，支持在雙邊貿易、投資、信貸等經貿活動中擴大本幣使用。

雙方將打造更加緊密的能源合作夥伴關係，支持雙方企業推進油氣、煤炭、電力、核能等能源合作項目，推動落實有助於減少溫室氣體排放的倡議，包括使用低排放能源和可再生能源。雙方將共同維護包括關鍵跨境基礎設施在內的國際能源安全，維護能源產品產業鏈供應鏈穩定，促進公平的能源轉型和基於技術中立原則的低碳發展，共同為全球能源市場長期健康穩定發展作出貢獻。

雙方將繼續在民用航空製造、汽車製造、船舶製造、冶金和其他共同感興趣領域開展務實合作。

雙方將加強交通運輸領域合作，完善跨境基礎設施，提高口岸通行能力，保障口岸穩定運行。雙方將繼續支持中歐過境俄羅斯開展鐵路和海上貨物運輸，提升運輸效率。

雙方將在航天領域共同感興趣的方向深化互利合作，包括落實《中華人民共和國國家航天局與俄羅斯聯邦國家航天集團公司2023－2027年航天合作大綱》。

雙方將積極創造便利，提升互輸農產品和糧食的多樣性和供應量。

雙方支持2023年在俄羅斯葉卡捷琳堡舉辦第七屆中俄博覽會。

中方支持在歐亞經濟聯盟框架內推動一體化進程，俄方支持建設「一帶一路」。雙方共同努力，積極推動「一帶一路」與歐亞經濟聯盟建設對接合作，加強亞歐地區互聯互通。雙方將繼續落實2018年5月17日簽署的《中華人民共和國與歐亞經濟聯盟經貿合作協定》。

雙方願繼續推動共建「一帶一路」和「大歐亞夥伴關係」建設並行不悖、協調發展，推動雙多邊一體化進程，造福亞歐大陸各國人民。

雙方高度重視落實2015年《中華人民共和國、俄羅斯聯邦、蒙古國發展三方合作中期路線圖》和2016年《建設中蒙俄經濟走廊規劃綱要》，以進一步深化三方一攬子合作，將積極推動這一具有發展前景的機制同上海合作組織、歐亞經濟聯盟等區域組織和機制進一步對接。雙方將共同努力，推動新建中蒙俄天然氣管道項目研究及磋商相關工作。

雙方同意加強反洗錢領域交流合作，包括多邊框架下協作。

四、雙方反對國際人文合作政治化，反對以國籍、語言、宗教、政治或其他信仰、民族或社會出身為由歧視文化、教育、科學、體育界人士。雙方將努力恢復和擴大兩國線下人文交流合作，不斷鞏固兩國人民友誼和雙邊關係社會基礎。

雙方將深化教育合作，推進雙向留學提質增效，鼓勵高校合作，支持中俄同類大學聯盟和中學聯盟建設，推動合作辦學和職業教育交流，深化語言教學合作，增進兩國學生交流，開展數字化教育合作。

雙方將深化科技創新領域互利合作，擴大行業人才交流，發揮基礎研究、應用研究、科技成果產業化等方面合作潛力，聚焦科技前沿領域及全球發展共性問題聯合攻關，包括應對及適應氣候變化問題。在人工智能、物聯網、5G、數字經濟、低碳經濟等技術與產業領域探索合作新模式。

雙方將加強兩國博物館、圖書館、美術館、劇院等文化、文學、藝術機構交流交往。雙方將拓展旅遊合作和往來，鼓勵構建舒適旅遊環境。

雙方將深化醫療衛生領域合作，擴大科研和高等醫學教育領域交往，加強藥品和醫療器械監管領域交流合作，在災害醫學、傳染病、腫瘤學、核醫學、婦幼保健、眼科、精神病學等領域開展合作，在世界衛生組織、金磚國家、上海合作組織、二十國集團、亞太經合組織等多邊平台加強相關合作。

雙方將繼續開展衛生防疫合作，應對疫情威脅。雙方將共同反對借在國際組織框架內形成具有法律約束力的機制，謀求限制各國在傳染病防治及預警和應對生物威脅方面主權權利的企圖。

雙方高度評價2022－2023年中俄體育交流年取得的積極成果，將繼續加強各領域體育合作，促進兩國體育運動事業共同發展。中方支持俄方2024年在俄羅斯喀山舉辦國際電子競技賽事「未來運動會」。雙方反對體育政治化，希望發揮體育獨特作用，促進團結與和平。

雙方歡迎國際奧委會和亞奧理事會有關倡議和決定，共同捍衛奧林匹克價值觀，願為符合條件的各國運動員搭建良好參賽平台。

雙方將繼續加強在海洋科學研究、海洋生態保護、海洋防災減災、海洋裝備研發等領域合作，持續深化在極地科學研究、環境保護和組織科考等方面務實合作，為全球海洋治理貢獻更多公共產品。

雙方願攜手提升應急管理合作水平，在航空救援技術、應急監測預警、人才培養等領域開展合作，組織包括邊境地區在內的應急救援聯演聯訓，加強海上搜救信息共享與合作。

雙方願加強廣播電視網絡視聽領域政策溝通合作，促進聯合製作、節目互播、技術研發應用等合作，推動產業共同發展。

雙方同意加強媒體、智庫、出版、社科、檔案、文藝等領域交流合作。

雙方將在加強青年思想道德教育方面開展合作，為兩國青少年自我成才、創業、創新、創意和其他成長型活動提供機遇，加強兩國青年直接交往，拓展聯合青年項目。

雙方將繼續開展志願服務、創業、產業創新和創意、少兒團體等領域的雙邊活動，在聯合國、金磚國家、上海合作組織、亞洲相互協作與信任措施會議和二十國集團框架內多邊青年平台上相互協調，進一步深化協作。

五、雙方重申致力於堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，反對一切形式的霸權主義、單邊主義、強權政治，反對冷戰思維，反對陣營對抗，反對搞針對特定國家的小圈子。

俄方指出，中方關於構建人類命運共同體的理念對加強國際社會團結、合力應對共同挑戰具有積極意義。中方積極評價俄方為推動構建公正的多極化國際關係所作建設性不懈努力。

雙方支持建設開放型世界經濟，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，促進貿易和投資自由化、便利化，呼籲打造開放、公平、公正、非歧視的發展環境，反對單邊主義和保護主義行為，反對「築牆設壘」、「脫鉤斷鍊」，反對單邊制裁和極限施壓。

俄方高度評價全球發展倡議，將繼續參與「全球發展倡議之友小組」工作。雙方將繼續推動國際社會聚焦發展問題，增加發展投入，共同推動聯合國可持續發展目標峰會取得積極成果，加快落實聯合國2030年可持續發展議程。

雙方對國際安全面臨的嚴峻挑戰深表關切，認為各國人民命運與共，任何國家都不應以他國安全為代價實現自身安全。雙方呼籲國際社會本著共商共建原則積極參與全球安全治理，切實鞏固全球戰略穩定和維護共同、綜合、合作、可持續的安全，用好軍控、裁軍和防擴散等國際機制。為此，雙方重申有必要綜合施策，與時俱進完善國際安全架構，賦予其更強韌性。該架構的核心支柱之一應是商定並恪守在當前歷史階段和平共處的原則和規定，將國與國之間發生衝突的可能性降至最低。聯合國安理會常任理事國對維護世界和平穩定負有特殊責任，更應最大限度避免衝突。

雙方譴責一切形式的恐怖主義，致力於推動國際社會建立以聯合國為核心的全球反恐統一戰線，反對將打擊恐怖主義和極端主義問題政治化、採取「雙重標準」，譴責打著打擊國際恐怖主義和極端主義旗號以及利用恐怖和極端組織干涉別國內政、實現地緣政治目的的行徑。應對「北溪」管線爆炸事件進行客觀、公正、專業的調查。

雙方決心繼續在地區和全球安全事務中密切協作，包括共同落實全球安全倡議，就重大國際和地區問題及時交換意見、協調立場，為維護世界和平與安全貢獻力量。

雙方為應對新冠疫情全球大流行、維護兩國和世界人民生命安全和身體健康開展了富有成效的雙多邊合作。雙方支持兩國深化疫情信息交流，加強在世界衛生組織等平台協調配合，共同反對病毒溯源政治化圖謀。

六、雙方將繼續密切協作，推動上海合作組織在維護所在地區和平、安全與穩定方面發揮更大作用和影響。雙方將同其他成員國一道完善上海合作組織現階段工作，有效應對新挑戰和新威脅，深化亞歐地區經貿、人文領域多邊互利合作。

俄方高度讚賞中方成功主辦金磚國家領導人第十四次會晤。雙方願同金磚國家其他成員共同努力，落實歷次金磚國家領導人會晤共識，深化各領域務實合作，積極推動金磚國家和新開發銀行擴員相關討論，積極開展「金磚+」合作和金磚外圍對話，維護新興市場和發展中國家共同利益。

雙方將加強在中俄印、中俄蒙以及東亞峰會、東盟地區論壇、東盟防長擴大會等平台的協作。中俄將就深化同東盟合作加強協調，繼續推動鞏固東盟在地區架構中的中心地位。

雙方認為，應進一步加強聯合國教科文組織作為政府間人文交流普遍性平台的作用，維護真正的多邊主義，推動該平台上相互尊重的專業對話，促進成員國高效溝通，達成共識，增進團結。雙方鼓勵聯合國教科文組織同上海合作組織基於《上海合作組織秘書處與聯合國教科文組織合作諒解備忘錄》就共同關心的問題加強合作。

雙方致力於加強在二十國集團等多邊機制下相互協調，推動二十國集團應對國際經濟金融突出挑戰，完善公正合理的全球經濟治理體系，更好反映世界經濟格局，提升新興市場和發展中國家代表性和發言權。雙方支持非洲聯盟加入二十國集團。

雙方將加強在亞太經合組織框架下協調配合，推動全面平衡落實布特拉加亞願景，推動2040年建成開放、活力、強韌、和平的亞太共同體。

雙方將就支持以世界貿易組織規則為基礎的多邊貿易體系、打擊包括非法單邊貿易限制在內的貿易保護主義加強協作，就世界貿易組織改革等世界貿易組織議程加強對話，特別是推動在2024年前恢復爭端解決機制正常運轉，推動投資便利化、電子商務等聯合倡議談判成果落地，使世界貿易組織在全球經濟治理方面發揮更大作用。

雙方堅決譴責將多邊平台政治化，以及某些國家在多邊平台議程中塞入無關問題、沖淡相關機制首要任務的企圖。

七、雙方強調《五個核武器國家領導人關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》的重要意義，重申「核戰爭打不贏也打不得」。雙方呼籲聯合聲明所有簽署國遵循該聲明理念，切實降低核戰爭風險，避免核武器國家間爆發任何武裝衝突。在核武器國家關係惡化背景下，減少戰略風險的措施應有機地融入到緩和緊張局勢、構建更具建設性的關係以及最大程度化解安全領域矛盾的總體努力中。所有核武器國家都不應在境外部署核武器並應撤出在境外部署的核武器。

雙方重申，《不擴散核武器條約》是國際核裁軍與核不擴散體系的基石。雙方重申恪守條約義務，並將繼續協作，致力於維護和加強條約，維護世界和平與安全。

雙方對美國、英國、澳大利亞建立「三邊安全夥伴關係」AUKUS）及相關核動力潛艇合作計劃對區域戰略穩定產生的後果和風險表示嚴重關切。雙方強烈敦促AUKUS成員國嚴格履行不擴散大規模殺傷性武器及其運載工具的義務，維護地區和平、穩定與發展。

雙方對日本計劃今年向海洋排放福島核電站事故放射性污染水表示嚴重關切，強調日本必須與周邊鄰國等利益攸關方及有關國際機構展開透明充分協商。雙方敦促日本以科學、透明、安全的方式妥善處置放射性污染水，並接受國際原子能機構及利益攸關國家的長期監督，有效保護海洋環境和各國民眾健康權益。

雙方重申早日恢復完整、有效執行伊朗核問題全面協議和聯合國安理會第2231號決議的重要性，呼籲有關各方作出政治決斷，推動全面協議恢復履約談判取得積極成果。

雙方重申《禁止生物武器公約》應得到充分遵守和不斷加強，並使其制度化，達成包含有效核查機制、具有法律約束力的議定書。雙方對美國在其境內外嚴重威脅別國並損害有關地區安全的生物軍事活動表示嚴重關切，要求美國就此作出澄清，不得開展一切違反《禁止生物武器公約》的生物活動，不再阻撓建立公約框架內履約核查機制。

雙方致力於實現無化武世界的目標，對禁止化學武器組織政治化深表關切。雙方敦促美國作為唯一未完成化武銷毀的締約國加快庫存化武銷毀，敦促日本盡快完成遺棄在華化學武器的銷毀。

中俄對美國加快全球反導體系建設並在世界各地部署反導系統、強化失能性高精度非核武器戰略打擊能力、推進在亞太和歐洲地區部署陸基中程和中短程導彈並向其盟友提供表示關切，敦促美國停止為維持自身單方面軍事優勢而破壞國際和地區安全和全球戰略穩定。

中俄反對個別國家企圖將外空演變成軍事對抗疆域的行為，反對利用外空實現軍事優勢和採取軍事行動。雙方主張在中俄《防止在外空放置武器、對外空物體使用或威脅使用武力條約》草案基礎上，盡快啟動具有法律約束力的多邊文書談判，為防止外空軍備競賽、外空武器化及防止對外空物體使用或威脅使用武力提供根本和可靠的保障。雙方贊同在全球範圍內推行不首先在外空部署武器的國際倡議/政治承諾，以鞏固國際和平，確保平等和不可分割的普遍安全，提升各國出於和平目的外空研究和利用活動的可預見性和可持續性。

雙方高度重視人工智能治理問題，願就人工智能問題加強交流與合作。

雙方反對信息和通信技術領域軍事化，反對限制正常信息通信和技術發展與合作，支持在確保各國互聯網治理主權和安全的前提下打造多邊公平透明的全球互聯網治理體系。雙方歡迎聯合國2021－2025年信息和通信技術使用安全問題和信息安全開放式工作組作為聯合國在國際信息安全領域唯一進程開展工作。雙方認為，應制定信息網絡空間新的、負責任的國家行為準則，特別是普遍性國際法律文書。中方《全球數據安全倡議》和俄方關於國際信息安全公約的概念文件將為相關準則制定作出重要貢獻。雙方支持聯合國特設委員會制定打擊以犯罪為目的使用信息和通信技術的全面國際公約。

八、雙方為應對和適應氣候變化採取強有力措施，積極開展合作，建設和運行溫室氣體排放權交易系統，自願實施氣候項目，就減緩和適應全球變暖等議題在國家和地區間開展經驗交流，作出重要貢獻。

雙方重申恪守《聯合國氣候變化框架公約》及其巴黎協定目標、原則和規定，特別是共同但有區別的責任原則，堅持真正的多邊主義，推動巴黎協定全面有效實施。雙方強調，加速來自發達國家對發展中國家的資金支持對強化減緩行動、處理資金獲取方式不平等的問題至關重要。雙方反對以應對氣候變化為由設置貿易壁壘和將氣候議題政治化。

雙方高度讚賞中方主持的聯合國《生物多樣性公約》第15次締約方大會成果，希望該成果為推動全球生物多樣性治理進程作出積極貢獻。雙方堅定推動生物多樣性國際合作與交流，積極落實「昆明－蒙特利爾全球生物多樣性框架」目標，共同推動人與自然和諧發展，助力全球可持續發展。

九、雙方認為，聯合國憲章宗旨和原則必須得到遵守，國際法必須得到尊重。俄方積極評價中方在烏克蘭問題上的客觀公正立場。雙方反對任何國家或國家集團為謀求軍事、政治和其他優勢而損害別國的合理安全利益。俄方重申致力於盡快重啟和談，中方對此表示讚賞。俄方歡迎中方願為通過政治外交途徑解決烏克蘭危機發揮積極作用，歡迎《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件中闡述的建設性主張。雙方指出，解決烏克蘭危機必須尊重各國合理安全關切並防止形成陣營對抗，拱火澆油。雙方強調，負責任的對話是穩步解決問題的最佳途徑。為此，國際社會應支持相關建設性努力。雙方呼籲各方停止一切促使局勢緊張、戰事延宕的舉動，避免危機進一步惡化甚至失控。雙方反對任何未經聯合國安理會授權的單邊制裁。

雙方敦促北約恪守作為區域性、防禦性組織的承諾，呼籲北約尊重他國主權、安全、利益及文明多樣性、歷史文化多樣性，客觀公正看待他國和平發展。雙方對北約持續加強同亞太國家軍事安全聯繫、破壞地區和平穩定表示嚴重關切。雙方反對在亞太地區拼湊封閉排他的集團架構，製造集團政治和陣營對抗。雙方指出，美國抱守冷戰思維，推行「印太戰略」，對本地區和平穩定造成消極影響。中俄致力於構建平等、開放、包容，不針對第三國的亞太地區安全體系，以維護地區和平、穩定與繁榮。

雙方認為，維護東北亞地區和平穩定符合相關各方利益。雙方反對域外軍事力量破壞地區和平穩定，呼籲有關國家摒棄冷戰思維和意識形態偏見，保持克制，不採取危害地區安全的行動。

雙方對朝鮮半島局勢表示關切，敦促有關各方保持冷靜克制，努力推動局勢緩和，美方應以實際行動回應朝方正當合理關切，為重啟對話創造條件。雙方始終堅持主張維護半島和平穩定，包括實現半島無核化，共同倡導推動建立半島和平與安全機制，認為制裁施壓不可取也行不通，對話協商才是解決半島問題的唯一出路。雙方將繼續緊密溝通協作，按照「雙軌並進」思路和分階段、同步走原則，不斷推動半島問題政治解決進程。雙方呼籲有關各方積極呼應中俄勸和促談共同努力，並在這一進程中發揮建設性作用。

雙方主張維護中東地區和平穩定，支持地區國家加強戰略自主，通過對話協商解決熱點問題，反對干涉地區國家內部事務。雙方歡迎沙特和伊朗通過對話實現關係正常化，支持在「兩國方案」基礎上全面、公正解決巴勒斯坦問題。支持敘利亞主權、獨立和領土完整，推動由敘人主導、敘人所有的一攬子政治解決進程。主張維護利比亞主權、獨立和領土完整，推動由利人主導、利人所有的一攬子政治解決進程。雙方將就各自提出的海灣地區安全倡議加強溝通對接，攜手構築海灣地區集體安全架構。

雙方認為，集體安全條約組織為地區安全作出積極貢獻，中國同集體安全條約組織在維護地區和平穩定方面具有合作潛力。

雙方願加強合作，支持中亞國家維護本國主權，保障國家發展，反對外部勢力推行「顏色革命」、干涉地區事務。

雙方將就非洲事務加強溝通協作，維護非洲國際合作良好健康氛圍，支持非洲國家自主解決非洲問題的努力，為非洲大陸和平發展事業作出貢獻。中俄將繼續就拉美事務進行磋商，加強溝通對話，重視發展同拉美和加勒比國家雙邊關係，繼續促進該地區穩定繁榮。

雙方主張北極應繼續成為和平、穩定和建設性合作之地。