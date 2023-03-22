普京稱若供烏貧鈾彈俄將被迫回應　英美聯合國回應

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）3月21日與中國國家主席習近平會談後表示，如果西方集體開始使用帶有核成份的武器，俄羅斯將被迫作出反應。



根據俄衛網，普京21日說：「今天得知，英國通過國防部副國務大臣之口，宣布不僅向烏克蘭供應坦克，而且還有貧鈾彈。看來西方真的決定與俄羅斯戰鬥到最後一個烏克蘭人，不是語言上的，而是在行動上。」

普京稱，如果這一切結果是真的話，那麼俄羅斯將被迫作出相應的反應，「我的意思是，西方集體開始已經使用帶有核成份的武器」。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也說，英國打算向基輔提供貧鈾彈，這對他們本身來說會是一個糟糕的結局，「我不會對任何事情感到驚訝，因為就自己的行動以及這些行動會如何破壞全世界的戰略穩定而言，英國人已失去方向」。

英國國防部在聲明中稱俄羅斯故意嘗試作出誤導，貧鈾是一種標準設備，與核武器及核能無關。

聯合國發言人哈克（Farhan Haq）接受央視採訪時稱：「多年來，我們對任何貧鈾武器的使用都表達了關切，因為這將造成嚴重後果，這一關切對於所有提供這類武器的人都是有效的。我們已經通過聯合國裁軍事務辦公室明確表示，對任何情況下，在任何地點使用貧鈾武器表示關切。」

美國防部發言人萊德（Patrick Ryder）談及此事時則說，華府不打算向烏克蘭提供貧鈾彈。

英國國防部副國務大臣戈爾迪（Annabelle Goldie）20日稱將向烏克蘭轉交貧鈾彈（Depleted uranium ammunition）後，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）說這顯示俄與西方距離發生「核衝突」的步數愈來愈少。

戈爾迪在聲明稱，運往烏克蘭的挑戰者2主戰坦克的彈藥，部份包括含有貧鈾的穿甲彈（Armor-Piercing Munition，簡稱Armor-Piercing或AP）。