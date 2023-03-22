馬克龍3月22日電視說演為改革退休制度辯護

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的政府熬過兩次國會不信任投票後，3月22日會發表電視演說，預料他會為政府推行退休制度改革的決定而辯護。



路透社21日引述法國新聞電台（France Info radio）和商業調頻電視台（BFM TV）的報道稱，馬克龍在格林威治標準時間22日中午12時（香港時間22日晚上8時）會在法國電視一台（TF1）和法國電視二台（France 2）的新聞節目發表演說，並接受訪問。

法國多個行業人士以示威及罷工反對政府改革退休制度。

路透社引述一名在21日出席馬克龍與主要盟友召開的會議的消息人士指，馬克龍會嘗試利用22日的電視講話平息事件。這名消息人士說，馬克龍沒計劃進行任何政府內閣改組或提前大選，他也排除撤銷退休制度改革。

馬克龍政府3月16日引用憲法第49條第3款，繞過國會強行通過備受爭議的退休金改革方案，觸發反對派在國民議會提出不信任動議，惟兩輪動議投票均未獲通過。

政府主張將退休年齡由62歲提高至64歲的改革終得以按照「憲法49.3條」繞過國會投而票成為法律，卻導致馬克龍與政府支持度重挫。