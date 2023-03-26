普京宣布在白羅斯部署核武　俄羅斯核武庫規模是怎麼回事？

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）3月25日宣布在白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）部署戰術核武器。蘇聯解體後，俄羅斯一直穩坐全球第一核大國的寶座。而作為這個國家的領導人，普京擁有這些核武的控制權。



普京接受國營傳媒採訪時說，俄羅斯和白羅斯商定在不違反國際義務的情況下在白羅斯部署戰術核武器，4月3日開始全體人員的培訓，7月1日結束在白羅斯境內為戰術核武器建造特殊儲存庫的工作。

全球擁核最多國：俄羅斯

俄羅斯是世界上擁有最多核彈頭儲備的國家，其次是美國。美俄擁有的核彈頭數量，足以毀滅全世界多次。

根據美國科學家聯合會（Federation of American Scientists），截至2022年，俄控制着約5,977枚個核彈頭，當中包括約1,588枚處於部署狀態的戰略核彈頭，約1,500枚已退役核彈頭，以及2,889枚處於儲備狀態的核彈頭。路透社指，這些已退役的核彈頭也可能仍完好無損。

美國總統拜登（Joe Biden）則控制着5,428枚，已部署約1644枚核彈頭。俄羅斯擁有的核彈頭數目較美國多，但華府有更多核彈頭處於部署狀態。除美國與俄羅斯外，擁核最多的國家是中國，有350枚核彈頭，之後是法國290枚，英國225枚。

俄軍如何部署現役1,588枚核彈頭？

根據美國《原子科學家公報》（Bulletin of the Atomic Scientists），俄羅斯現役戰略核彈頭中，約812枚部署在陸基彈道導彈上，約576枚部署在潛射彈道導彈上，約200枚部署在重型轟炸機基地。

俄羅斯擁有最多核武，不過核武威力的關鍵在於如何運載核武，即攜帶彈頭的導彈、潛艇和轟炸機。美國有800個核載具，而俄羅斯有779個，其中包括約400枚總共最多可搭載1,185枚彈頭的洲際彈道導彈，10艘最多可攜帶800枚彈頭的核潛艇，以及約60至70架配備核彈頭的轟炸機。

俄羅斯核武由普京控制

根據俄羅斯核理論，總統是使用俄羅斯戰略、非戰略核武的最終決策者。俄羅斯現任總統普京、防長紹伊古（Sergei Shoigu）及總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）分別掌管3個「核手提箱」。

普京會透過「核手提箱」向總參謀長及國防部長發送命令，他們收到直接發射命令後，軍隊將開始準備發射核武。

由俄羅斯國防部營運俄羅斯電視台紅星台（Zvezda）2019年就曾在節目中展示「核手提箱」的內部。

「核手提箱」在俄語中被稱為Cheget，取名自俄羅斯的切吉特山（Mount Cheget），當中包括一個白色的核武發射按鈕，以及紅色的「取消」按鈕。