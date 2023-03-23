英國脫歐《溫莎框架》新協議國會闖關成功　約翰遜卓慧思投反對票

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）早前提出北愛爾蘭脫歐新協議，以修改後脫歐時代的北愛爾蘭貿易安排，協議3月22日在國會以515票對29票通過。兩位前首相約翰遜（Boris Johnson）及卓慧思（Liz Truss）則投下反對票。



辛偉誠上月公布新協議，改寫了約翰遜2019年同意的協議內容。除了約翰遜和卓慧思，投票反對該交易的保守黨議員還包括保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）。曾在約翰遜手下擔任內政大臣的彭黛玲（Priti Patel）也投了反對票，她在票決前投書英國《每日電訊報》（Telegraph），呼籲辛偉誠通過協商達成更好的協議。

該項新協議源自英辛偉誠與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在英國溫莎堡（Windsor Castle）宣布達成所謂的《溫莎框架》（Windsor Framework），用以解決英國脫歐公投以來與歐盟爭議最大的北愛爾蘭邊檢問題。

新協議包括設立「北愛議會煞車機制」（Stormont Brake），只要議會中90位議員中有來自兩個黨派的最少30位議員提出爭議，即可暫緩特定歐盟法律在北愛實施，由英歐為此展開後續談判。此外，新協議容許貨物從英國本土運往北愛爾蘭時能使用「綠色通道」，豁免檢查。

北愛爾蘭事務大臣夏禮思（Chris Heaton-Harris）22日在下議院發表講話時稱，「煞車機制」將賦予北愛爾蘭議會議員強大的權力來挑戰歐盟法律。