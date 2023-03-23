外交部：中國是俄烏戰爭勸和促談的推動者　促美方糾正反和平言行

針對美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稱，中國正密切關注世界對烏克蘭危機的反應，但還未向莫斯科提供致命性援助的提問，中國外交部發言人回應說，中方敦促美方糾正遞刀拱火、甩鍋推責等反和平的言行。



中國外交部發言人汪文斌星期四（3月23日）在例行記者會上說，中方既不是烏克蘭危機的製造者，也不是危機的當事方，而是政治解決危機的倡導者，勸和促談的推動者。

汪文斌引述中國國務委員兼外長秦剛說，個別國家出於地緣政治私利，處心積慮阻撓和談的努力，甚至炮製各種謠言謬論攻擊抹黑中國，但公道自在人心。當中方為和平而奔走時，美國卻宣布再提供3.5億美元（約27.5億港元）的武器裝備，誰在遞刀拱火，誰在勸和促談，世人有目共睹。

汪文斌指出，中方的主張旗幟鮮明，一以貫之。在和平與戰爭之間選擇和平，在對話和制裁之間選擇對話，在降溫和拱火之間選擇降溫。中國沒有政治私利，不搞地緣操弄，真心誠意致力於勸和促談，推動停火止戰，體現了負責任的大國擔當。

他還說，中方也希望美方能夠糾正遞刀拱火、甩鍋推責等反和平的言行，和國際社會一道，真正致力於通過對話談判，推動烏克蘭危機得到政治解決。

美國國務卿布林肯星期三（22日）向參議院外交關係委員會作證時說，中國正非常地仔細觀察美國和世界對俄羅斯入侵烏克蘭的反應，但還沒有越過向俄羅斯提供致命援助的界限。

本文獲《聯合早報》授權轉載

