世界田徑聯會收緊跨性別運動員參加女子賽事規定

世界田徑聯會（World Athletics）3月23日宣布，禁止經過男性青春期的跨性別運動員參加女子精英賽事。



路透社及天空新聞（Sky News）報道，世界田聯主席高爾（Sebastian Coe）表示，理事會同意由3月31日起，曾經歷男性發育期的跨性別運動員，不可參加女子世界排名的賽事。他指出，有關決定是出於保障女性的首要需求，而當局亦會成立工作組，由一名跨性別運動員率領，研究跨性別包容的問題。

世界田聯曾在1月稱，正就更改跨性別女性參加女子賽事問題上，徵詢各協會成員的意見。體育界一直嘗試就包容及確保沒有不公平優勢之間取得平衡，而跨性別選手問題就是最為棘手的事項。

另外理事會亦表決通過，下調性別分化多元性（Differences in Sex Development，DSD）運動員體內血漿睪丸素的可接受濃度，由目前的每公升5納摩爾，減半至2.5納摩爾。預計有關更改將影響兩屆奧運800米金牌跑手南非名將薩美雅（Caster Semenya）、在2016年奧運敗給薩美雅的布隆迪跑手妮安莎芭（Francine Niyonsaba）等。

除了世界田聯，世界泳聯亦在去年6月決定禁止在男性發育期後改變性別的選手參加精英賽事。報道提到一個科學委員會發現，跨性別女性即使透過藥物減低睪丸素水平，惟她們仍有明顯優勢。