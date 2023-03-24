英雄機師｜機長飛行途中突暈倒　休班機師出手協助成功降落

美國西南航空在3月23日一班內陸客機，機長突然暈倒失去知覺。但沒有乘客發現異常或出現狀況——這是因為一名正在搭乘客機，來自另一間航空公司的休班機師及時協助，接替了機長成功把航機折返降落。



事發在當地時間23日早上，一架從拉斯維加斯出發前往俄亥俄州哥倫布市的西南航空客機，在飛行途中機長突然出現身體狀況。美國全國廣播公司（NBC）報道，機師在無線電說了一句「感到有點胃痛」，5分鐘後就昏倒過去失去知覺。

圖為3月4日，紐約拉瓜地亞機場，西南航空正在停泊着。（Reuters）

大約60秒後，機長「回來了」，並透過無線電告知地面，說飛機因有機組人員出現緊急狀況需要折返。飛機在7時50分左右返回拉斯維加斯機場着陸，所有乘客無礙。

所有商業航班都會有正副駕駛，兩人雖有分工，但都能獨自操作飛機，以確保類似緊急狀況發生時協助客機飛行及降落，當然若在場有第三位機師在場協助會更理想。

有乘客告訴NBC，指他們僅聽到「機長」以非常專業平穩的聲音詢問機內有否醫療人員可提供協助，及飛機需要折返。他們到落地一刻才知道原機長身體出現狀況昏倒過去。

這位英雄機師暫時未知是誰，各大美媒也未有報道，西南航空僅發表了一則聲明，對他的協助衷心感謝。但由於所有機師都會頻密驗身以確保身體狀況合適執勤，機師突然昏迷情況十分嚴重，美國聯邦航空總署（FAA）已介入調查。