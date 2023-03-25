聯儲局數據：各國央行以2014年以來最快速度減持美國國債

各國央行為籌集資金應對市場震動，美國聯儲局數據顯示，截至3月22日一周內各國央行持有美國國債規模減少760億美元，是2014年3月以來最大單周跌幅。



根據聯儲局數據截至3月22日一周內各國央行持有美國國債規模減少760億美元，至2.86萬億美元。與此同時，外國和國際貨幣當局（FIMA）回購協議安排動用的規模達到創紀錄的600億美元，遠超疫情時期的14億美元峰值。

聯儲局的FIMA安排設立於2020年3月，旨在緩解全球美元融資市場的壓力。FIMA允許外國央行將持有的美國國債作為抵押，以換取美元流動性。在聯儲局本週加息0.25個百分點前，利率為4.75%。

根據巴克萊銀行的資料，FIMA每週的平均使用水準為330億美元，意味著有機構不止一次訪問FIMA。 ‍

通過國債銷售和回購融資獲得的1360億美元資金中，只有一小部分回到了聯儲局的資產負債表或更大的託管計畫中。截至3月22日，國外逆回購池的餘額只增加了30億美元，而聯儲局托管的機構證券增加了70億美元。根據Wrightson ICAP的說法，這意味著聯儲局籌集的大部分資金可能已經進入私人市場。