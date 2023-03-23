聯儲局不入地獄誰入地獄？｜專家有話說

導讀：萬眾矚目中，美國聯儲局（Fed）為期兩天的議息會議結束。聯儲局當地時間3月22日宣布加息25個基點，使聯邦基金利率達到4.75%-5%。總體上，聯儲局認為年初以來強於預期的經濟數據與最近發生的銀行風波大致「功過相抵」，既不需要再加息太多，也沒必要很快降息，最好先觀望一下。自去年3月首次加息以來，聯儲局已經加息475個基點，暴力加息的惡果正在全球銀行業加速顯現。以下為中國人民大學重陽金融研究院高級研究員王衍行的觀點。



一、美國聯儲局（Fed）加息25個基點，但沒有加息50個基點，這清晰無誤地表明，今後貨幣緊縮的步伐將會「腳步越來越輕，越來越溫柔」。聯儲局批準再次加息0.25個百分點，這足以說明，突如其來、陡生變數的危機，即美國銀行系統的巨大動蕩已經深刻影響了聯儲局的決策，使其不敢輕舉妄動。周三的利率決定標志著聯儲局在過去一年中為對抗通脹的連續第九次加息。此次加息將使基準聯邦基金利率達到4.75%-5%，已經達到了2007年9月以來的最高水平。

值得指出的是，聯儲局這次沒有選擇停止加息，確實是一個英明的決策，否則，可能會導致美國金融領域的巨大混亂，抑或癱瘓，而聯儲局也將成為「兒童團」的代名詞。俗話說「十鳥在林，不如一鳥在手」，聯儲局加息25個基點就是「一鳥在手」，而停止加息就是「十鳥在林」。又如，「手中沒把米，叫雞都不理」，聯儲局加息25個基點就是「手中之米」。

美國財政部長耶倫3月22日在參議院作證時，表示白宮暫不考慮擴大聯邦存款保險制度的覆蓋範圍和保險額度，言論令股市受到驚嚇。（Reuters）

二、一個十分關鍵的信號。這次的聯儲局政策聲明中有了一個關鍵變化——該聲明移除了「持續加息」的措辭，而在過去的八份政策聲明中都有這個措辭。聯儲局主席鮑威爾也暗示，周三的加息目前可能會是最後一次，具體取決於在本月早些時候發生銀行擠兌事件後任何放貸收縮的程度。這向投資者傳達的信息可能是聯儲局雖在這次政策會議上提高了利率，但未來可能會放緩加息，甚至他們可能很快就會完成加息。

三、銀行動蕩給聯儲局帶來難題。聯儲局的政策聲明稱，現在判斷近期銀行業壓力會在多大程度上放緩經濟還為時過早。聲明說，美國的銀行系統健全且有彈性，最近的事態發展可能導致家庭和企業的信貸環境收緊，並對經濟活動、就業和通脹造成壓力，這些影響的程度尚不確定。毫無疑問，這些必將是聯儲局今後重點關注的問題。

四、聯儲局未來面臨的三座大山。一是美國金融市場功能受損問題。美國金融市場功能已經出現全面惡化的跡象，在聯儲局一年來持續加息之後，除最近銀行業受壓之外，還有跡象表明，事情正在變糟或者即將搞砸。特別是，源自美國國債和資金市場的大部分壓力，史無前例的巨大，不穩定情緒及因素負面疊加，市場脆弱程度如同「驚弓之鳥」，一觸即發。

踏入2023年，美國通脹回落速度仍未達標，聯儲局（Fed）仍有加息壓力，圖為美國民眾在邁阿密的商店購物。（Getty）

二是美國經濟衰退。美國在未來12個月內陷入衰退的概率為40%。來自兩方面的比較：其一，高盛將美國在未來12個月內進入衰退的可能性從之前的25%提高到35%，他們指出，「圍繞小銀行壓力對經濟的影響，近期的不確定性增加」；其二，《華爾街日報》1月調查的經濟學家平均預計，美國在未來12個月內陷入衰退的概率為61%。

三是房價迅速上漲。受美國銀行動蕩的影響，銀行存款可信度受損，美國民眾已經把住房作為貨幣及投資的最佳替代物，我預計，美國房價迅速上漲已經是大概率事件。

綜上，聯儲局未正面臨三難困境，也就是要同時壓低通脹、維持金融穩定，還要讓經濟成長與就業受到的傷害最小，但前兩者似乎尖銳對立。未來，隨著決策環境益發覆雜，聯儲局可能左右為難、進退失據，其角色，也可能「豬八戒照鏡子，裏外不是人」。但是，聯儲局還是有一定的作為空間的，如所云：「茍利國家生死以，豈因福禍避趨之」，換句話說就是「聯儲局不下地獄，誰下地獄？」。

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