英男姦殺案震驚全國：2女劫財「得不償失」　警靠一件外套緝兇

英國去年發生一宗殘忍命案，一名男子落入桃色陷阱，遭2名女子聯手下藥迷姦，接着同夥用一把大刀刺穿他大腿動脈，導致他失血過多而死，起因竟是手上一隻假的Rolex勞力士錶。



根據《太陽報》，33歲6寶爸莫瑞（Saul Murray）去年2月底被發現陳屍於貝德福郡盧頓（Luton）的公寓門口，全身倒在血泊中，沒想到是一隻看似名貴的假錶惹來殺身之禍。

36歲女子迪倫（Surpreet Dhillon）及21歲女子阿維（Temidayo Awe）在網路上認識莫瑞，去年2月26日從倫敦前往盧頓，在莫瑞的公寓外與他見面，一起喝酒後引誘他喝下俗稱迷姦藥的γ-羥基丁酸（GHB），且兩人被捕後採集的證據顯示他們曾發生性行為。

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當時她們無法靠兩人的力量控制莫瑞，還叫來另外2名男性同夥幫忙，分別是31歲的阿菲亞（Ikram Affia）和29歲的布朗（Cleon Brown），而阿菲亞隨後持大刀刺進莫瑞大腿，刺穿他的股動脈，導致他死於失血過多。

諷刺的是，兇嫌起初看上莫瑞的勞力士錶，為搶劫痛下殺手，實際上這只手錶卻是假貨，且屋內也沒有其他昂貴物品，因為莫瑞當時才剛搬進這棟公寓不久。

監視器拍下2名女嫌隔天凌晨離開公寓的身影，阿菲亞和布朗緊跟在後，前者手中還拿著一把大刀。莫瑞遺體上驗出迪倫和阿維的DNA，他們的車上也驗出莫瑞的血跡。

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案發後不久，警方在倫敦一家肯德基門市閉路電視畫面中靠着一件價值1350英鎊的限量版外套認出阿菲亞，因為這件外套在英國僅賣出69件。

他落網後被判犯下謀殺、密謀搶劫及持有刀具，判處終身監禁，最少須服刑25年；另外3人則犯下過失殺人及密謀搶劫，布朗判處11年，迪倫10年，阿維則判7年。

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