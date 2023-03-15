美國3歲女玩槍意外射殺家姐　5名成人疏忽至極聽到巨響才知出事

美國德州發生悲劇槍擊案。一名3歲女童在家中拿到一把上了膛的半自動手槍，意外射殺了4歲的姐姐，也再度突顯了美國槍枝安全的問題。



美媒報道指出，德州哈里斯縣（Harris County）的治安官岡薩雷斯（Ed Gonzalez）公布了一宗兒童持槍的意外，一名3歲女童意外拿到一把手槍，在把玩的過程中射殺了4歲的姐姐，警方將追究家長未妥善保管槍枝的責任。

根據報道，當天公寓內有5名大人和2名小孩，3歲女童和姐姐在房間內玩耍，大人們都以為有人在看着，卻沒有實際去確認，造成2名女童單獨在房間中並拿到槍枝，當他們聽到槍聲跑進房間時，4歲女童已倒在地上。

岡薩雷斯表示：「這完全是可以預防的悲劇。」

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據非營利組織Everytown Research & Policy 調查的數據，2015年至2020年之間，至少發生了2,070起18歲以下兒童的意外槍擊事件，導致765人死亡和1,366人受傷，約39%的槍手年齡不超過9歲。

近期最令人印象深刻的是一名6歲男孩在今年稍早槍殺了他的小學老師。

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2022年發表在《新英格蘭醫學雜誌》上的一篇論文指出，槍支傷害近來成為美國1至19歲族群的主要死亡原因。

美國兒科學會建議槍支擁有者將槍支上鎖並卸下彈藥，並將彈藥鎖在單獨的保險箱中。

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