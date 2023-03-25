想去日本旅行但機票太貴？　航空業界曝原因：亞太地區未完全恢復

新冠疫情漸成過去，歐美亞洲各地也陸續恢復旅遊，航班增加。不過有機票的購買網站數據指出，亞太地區的票比任何地方都要高，且比疫情前更高。在某些情況下，票價更是當年的兩倍，貴得驚人。



根據美國運通全球商務旅行公司（Amex GBT）資料，一張從巴黎到上海的商務艙機票，2019年大約需要5650美元，現在售超過11500美元。Amex GBT是美國運通信用卡的旅遊專門店，公司表示從新加坡到上海的商務艙座位的平均價格，也是2019年的兩倍。

圖為2013年11月，日本成田機場與日航飛機。（Reuters）

Skyscanner副總裁艾特肯（Hugh Aitken）指出，受眾多因素影響，全球的機票價格普遍高於疫情前的水平，但亞太地區的情況更嚴重，突顯了全球復甦的不平衡。

燃油成本飆升、俄羅斯空域關閉需要繞路、勞動力不足及通貨膨脹等都是原因之一，但在亞太地區，復甦才剛開始是另一個重要原因。相比起北美和歐洲，亞洲大部分地區在2022年才陸續重開旅遊，中國大陸更是2023年1月才扭轉清零政策，到近日才陸續重開旅遊。

防疫限制取消後需求上升，但航空公司沒辦法即時增加服務。航空業需要補充疫情下失去的空中和地勤人員，機場需要調配安置客機等等都需要時間，這往往需時數個月。

以機師為例，航空公司需要停職的機師接受短期訓練課程，重新熟習飛行才能正式執勤。

相比2019年疫情前，歐洲與亞洲的航線目前僅恢復回到當時的15%。運力不足但需求增加，成為票價上升的直接原因。