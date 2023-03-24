旅遊貼士｜防暈浪作嘔出發前避開5類食物　梳打餅蘋果薑助紓緩

不只坐飛機，坐船或長途車，當長時間搭乘交通工具，途上遇氣壓或顛簸起伏，可能會暈機浪、船浪及車浪。旅遊專家建議容易有「暈浪」的旅客須避免5樣飲品和食物，預防在長途機、船、車上身體感脹痛、心悶或作嘔。



易暈浪的人 旅行前避免5類飲食

大家可能經歷過「暈浪」（Travel sickness/ Motion sickness），不只是身體極度不適，更甚是嘔吐難忍，令場面十分尷尬。除了服食暈浪丸之外，在飲食上其實也要留神。豪華遊輪專家Panache Cruises的創始人兼董事總經理James Cole分享，西蘭花、椰菜花、快餐食物、紅、白酒、香檳、啤酒、黑咖啡及橙汁等最不應該在出發去旅行前享用，尤其是那些極易「暈浪」的人。相關文章︰【暈車浪】腎虛脾胃弱多食肥膩嘢都有關！記實止暈4大穴+揀 ...

旅行前避免5類飲食減少暈反胃感▼▼

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1.十字花科蔬菜

包括西蘭花、椰菜花、椰菜仔、羽衣甘藍等，平日吃對身體有益，有助抗癌及抗炎；不過，去旅行前不建議吃，因為這些蔬菜會產氣，使胃、腸容易脹氣，令肚腹、胃腔常有「谷住」不適的疼痛感，會增加暈浪時的反胃感。

2.快餐食物

油膩的薯條、薯餅、煙肉、漢堡扒等，脂肪含量高易引起胃灼熱；鈉含量也很高，引起液體滯留而導致腹脹，這可能意味在坐飛機時，當遇上有氣壓的情況，可能有更大機會引致身體不適，及加劇暈浪時想嘔的感覺。

3.齋啡

未天光就要出發的旅者，可能借齋啡來提神。如果一定要喝黑咖啡的人，建議不要喝一大杯濃咖啡，因為咖啡因會加速身體脫水，在長途的交通工具上令身體更易感到不適、暈浪時增加不安感。另外，咖啡因十分利尿，想避免頻密上廁所，齋啡宜細杯不宜大杯。

4.橙汁

比較令人意想不到的是橙汁。橙汁酸度高，在旅行前避免飲，特別是在飛行時，機艙壓力可能會招致胃灼熱、胃酸倒流、暈浪時會引起作嘔感。此外，橙汁中的維他命C還會使膀胱變敏感，可能因此常要出入洗手間。

5.酒類

酒類跟咖啡因一樣會加快身體脫水，會令人想常去廁所，或暈浪時增加反胃感覺，故此不宜在出發前喝任何酒類。

幫助緩解暈浪5食物

相反，盡量吃低脂、少油膩、少酸的清淡食物，而且不要空腹，因為空肚亦會加重暈浪的不舒服。如果遇上暈浪不適，吃一點點梳打餅、蘋果、香蕉、生薑或堅果，有助減少胃酸引起的刺激，清除胃中引起噁心的化學物，以減輕嘔吐悶心的感覺。

參考資料︰South Wales Guardian/Mirror UK