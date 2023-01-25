日本天氣｜大雪襲京都　乘客滯留列車9小時　脫困還要苦惱怎回家

日本全境1月24日至26日被強烈冷氣團籠罩，各地降下大雪，陸上交通更因強風、下雪造成不少電車停駛或誤點，身處氣溫接近零下的天氣、卻回不了家，讓旅客叫苦連天。



日媒報道，一班JR電車卡在半路，乘客被困在車中足足9個小時，好不容易才「重見天日」，旅客們步出車廂時早已身心俱疲，無奈表示：「到底為甚麼會讓我們等這麼久？」

據《京都新聞》報道，當地時間1月25日早上6時，JR琵琶湖線一班電車駛入京都市的山科車站，不少旅客一口氣湧入月台；因為電車動彈不得，有些人甚至只能沿着鐵軌走入車站，大多數人的臉上都帶着倦容。山科車站還開放了不分區域讓旅客休息，數十位民眾坐在地上、裹着保溫墊睡覺，一邊等待家屬來接送。

一名搭上電車的40多歲男性乘客表示，他在1月24日晚間6點半左右在京都車站搭上電車，但列車在到達山科站前就停了下來，卡着動彈不得；旅客們就這樣被困在車中，直到隔天（1月25日）清晨3點半左右，只能絕望的等待。

他表示，車內十分擁擠，有些人身體狀況不適，最後只能沿着車軌走到山科車站才脫困，「一邊下着雪，大家都很累的走到了車站。到底為甚麼要讓我們在車廂裏頭乾等這麼久？完全無法理解，真的希望能早點處理問題。」

好不容易離開車廂後，回家的路仍然漫長；車站外的計程車乘車處擠滿了人，至少有上百人在等待。一名30多歲女性乘客無奈的告訴《京都新聞》，因為自己的手機早已沒電，只能用公共電話打給家屬，「但看雪下成這樣，也不知道家人能否來接我」。

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