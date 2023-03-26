特朗普德州辦首場競選集會　重申無犯罪或外遇

官司纏身的美國前總統特朗普（Donald Trump）星期六（3月25日）在德州（Texas）的競選集會上，再次駁斥了紐約司法部的犯罪指控，聲稱自己未曾犯罪或外遇。



法新社報道，特朗普在保守派堡壘、德州韋科（Waco）向數千名支持者發表講話稱，他因檢察官的「不當行為」，而面臨各項虛假調查，指自己是「一個又一個獵巫行動的受害者」。

這是特朗普宣布競選下屆總統以來，第一場重要競選集會。

特朗普說：「在華盛頓特區『不公正部門』（department of injustic）的支持和指導下，紐約地區檢察官正在對我進行調查，但是調查與犯罪、行為失檢和外遇無關。」

據報道，即便官司纏身，特朗普仍深受部份選民愛戴。69歲的匈牙利裔美籍退休人士博德羅吉說：「我愛他。他是我們的救世主。」

另一名54歲德州選民說：「能見到（特朗普）本人，感受到他的精神，也讓大家知道我們的存在。」

曾指控特朗普強姦罪的79歲美國女作家卡羅爾（E. Jean Carroll），去年（2022年）以毆打和誹謗罪對特朗普再次提起訴訟。一個曼哈頓大陪審團預計將在下週恢復這宗備受矚目案件的調查。

上週末，特朗普預測自己會因為2016年競選總統期間向色情片女星支付封口費一案，於星期二（21日）被捕。除了上述兩宗案件，特朗普還面對2021年1月6日國會騷亂事件和不當處理國家機密文件的調查。

本文獲《聯合早報》授權轉載

