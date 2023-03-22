特朗普仍未知會否被控　英媒：他要出庭戴孖葉＋中槍也不介意

美國前總統特朗普（Donald Trump）繼3月18日「預告被捕」後，有英媒稱他私下語出驚人，似乎將此事當成競選宣傳「一大良機」。有英媒22日稱，倘若他就逮，想在上庭時戴上手銬；特朗普甚至不在乎自己可能成為行刺的目標。



美國前總統特朗普（Donald Trump）3月18日預告自己會在21日被拘捕，呼籲支持者抗議。美媒17日稱特朗普下週或會因涉嫌向成人片女星克利福德（Stephanie Clifford，藝名Stormy Daniels）支付封口費一案被起訴。他呼籲支持者抗議。但執法人員並無在21日臨門。

《獨立報》21日稱一些特朗普支持者計劃，若他被捕，他們就會進行擠提，作為「非暴力形式的公民抗命」

特朗普對幕僚說他希望將一切都變成「奇觀」，因此希望在出庭時被戴手銬。《衛報》22日報道此事時引述多名消息人士稱，他對盟友說，不在乎是否有人向他開槍，若他中槍，他就會變「烈士」，有可能因此勝出2024年的大選。

圖為成人片女星克利福德（Stephanie Clifford，藝名Stormy Daniels）。（Instagram @thestormydaniels）

《紐約郵報》21日引述紐約執法部門消息人士稱，曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）尚未通知他是否會對他提控；檢方仍可能決定不起訴 。

內文稱，特朗普最快可能在當地時間22日被起訴，但預計要到下週才出庭。

檢方如決定起訴，會致電特朗普有關大陪審團的決定，隨之開始與特朗普的律師開始談判。