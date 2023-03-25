網上瘋傳特朗普被捕「照片」　AI趨成熟幾可亂真　專家憂製造混亂

美國前特朗普總統特朗普（Donald Trump）預告自己會被捕，近日在社交網絡上流傳着不少人工智能AI生成的圖片，顯示着特朗普遭FBI追趕及拘捕的畫面。雖然圖片明顯是假的，但外界憂慮隨着AI生成圖片像真度愈來愈高，遭有心人利用散播虛假訊息，可對社會造成混亂。



在特朗普預告自己會被捕後，有網民特意在Twitter上，上載了多幅特朗普被捕的圖片。圖片中特朗普在建築物外遭警方圍捕，及在路上遭FBI追究等，甚至有被送進監獄的樣子。這些圖片均由AI生成。

製作圖片的網民表示，他只是利用月費30美元的AI生成圖像軟件，輸入簡單提示，就製作出照片。他原本以為只有5人轉發，想不到短短兩天圖片的瀏覽量已衝破560萬，有數以千計的人將照片轉發。

儘管圖片一看明顯是假的，但仍能吸引一般使用者的眼球。特別是若使用更像真的模組配搭精細字詞和後期修葺，相信不難製作讓人乍看誤以為是真的照片。而即使製作人發布照片時表明是假的，經轉發後其他用戶已無法得悉真假。

Twitter的用戶指引中有說明，使用者不應分享虛假影像，公司亦會標籤有誤導成分的帖文，但被問到為何特朗普的假相無被標籤時，Twitter未有正面回應。Facebook母公司Meta亦會移除有誤導性的內容，然而至少有1個Facebook的用戶把特朗普被捕的「照片」當成真事分享過。

《華盛頓郵報》的分析認為，這次特朗普假相事件，反映在欠缺監管和規範下，虛假訊息很容易一傳十，十傳百。有專家亦指出，人工智能生成圖像操作容易、成本低廉，在技術日趨成熟下幾可亂真。特別在關鍵時刻，不論是災難還是政治事件，大量湧現的虛假圖片恐怕會引起社會混亂。