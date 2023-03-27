秦剛會見東盟秘書長高金洪：願盡快達成「南海行為準則」

中國國務委員兼外長秦剛3月27日在北京會見東盟秘書長高金洪。



秦剛表示，中國內外政策保持高度穩定性、連續性，致力於以中國式現代化實現中華民族偉大復興，將為地區和平安寧注入更多穩定因素，為區域發展繁榮提供更多強勁動能。今年是習近平主席提出建設更為緊密的中國東盟命運共同體10周年，也是中國加入《東南亞友好合作條約》20周年。中國與東盟走出了一條大小鄰國和平共處的道路，樹立了睦鄰友好的標杆。中方願同東盟一道，弘揚聯合國憲章宗旨原則和《東南亞友好合作條約》精神，攜手維護地區規則秩序。中方願率先簽署《東南亞無核武器區條約》議定書，和東盟倡導團結共贏，共同捍衛地區安全穩定。中方讚賞東盟十國加入「全球發展倡議之友小組」，願推動「一帶一路」倡議同東盟印太展望優先領域開展互利合作，希望雙方用好《區域全面經濟夥伴關係協定》全面生效契機，推動中國—東盟自貿區3.0版談判儘快取得階段性成果，為東亞經濟增長提供新動能。中方願同東盟共同落實全球文明倡議，密切人文交往，為雙方互利合作提供不竭動力。

秦剛指出，中方願同東盟國家一道，排除外部干擾，全面有效落實《南海各方行為宣言》，儘快達成「南海行為準則」，為將南海建設成為和平之海、友誼之海、合作之海提供制度保障。緬甸是東盟大家庭一員，中方全力支持東盟通過「東盟方式」建設性勸促斡旋。

高金洪表示，中國是東盟的好夥伴，東盟願與中方進一步加強各領域合作，加快自貿區3.0版談判，辦好中國加入《東南亞友好合作條約》20周年和東盟一中國博覽會舉辦20周年紀念活動，加緊「南海行為準則」商談，攜手維護地區安全穩定、促進區域共同繁榮。東盟讚賞中方支持東盟中心地位、為推動緬甸局勢緩和發揮建設性作用，支持中方提出的全球發展倡議，贊同多樣文明交流互鑒，願就落實有關倡議同中方開展合作。