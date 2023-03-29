美國7死校園槍擊案｜田納西州是擁槍者樂園？免領牌免審查免訓練

美國田納西州校園槍擊案造成7人死亡，調查發現槍手黑爾（Audrey Elizabeth Hale）案發前曾因情緒障礙接受醫生治療，但仍能合法購買7支槍。他的父母聲稱對他購槍毫不知情，這可能與田納西州近年進一步放寬槍械管制有關。



槍擊案發生後，田納西州州長，共和黨籍的比爾·李（Bill Lee）呼籲所有人為死難者們祈禱，並稱要採取行動，阻止同類的情況發生。

比爾沒有提到任何有關槍械管制的事。在2019年，他也曾表示只要大家誠心向上帝祈禱，上帝就會回應他們的訴求，包括讓田納西州的鴉片類藥物流行問題得以解決、避免校園槍擊發生、改善教育成果等等。

圖為3月28日，田納西州納什維爾（Nashville）聖約學校發生槍擊案，民眾帶來鮮花悼念。（Reuters）

田納西州是美國槍械管制最寬鬆的地區之一，2021年比爾主州議會導通過新槍械管制法，容許任何21歲成年人擁有槍械，購買槍械時無需通過任何國家背景審查及培訓許可。在2022年，他們嘗試努力把年齡擴大至18歲，讓所有田納西州居民只要成年就能買槍，法案暫時未獲通過。

對於步槍及散彈槍，田納西州雖然法律規定人們在無許可證下不可「把彈藥攜帶上街」，但購買槍械本身並無限制，而且只要「不拿子彈」，隨身攜帶步槍及散彈槍都是合法的。

而且田納西州並沒有所謂的「紅旗」法，即允許執法人員強制把有犯罪意圖、或威脅要殺人的人槍械沒收，因此即使槍手黑爾正受到情緒病治療，他還是可以合法購買7支槍。