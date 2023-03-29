博鰲論壇報告：全球治理將進入「亞洲時刻」

博鰲亞洲論壇報告說，亞洲經濟體今年加權實際國內生產總值（GDP）增長率預計為4.5%，比去年增加0.3個百分點，成為世界經濟放緩大背景下的亮點，全球治理將進入「亞洲時刻」。



博鰲亞洲論壇2023年會星期二（28日）在海南拉開系列活動的序幕。「不確定的世界：團結合作迎挑戰，開放包容促發展」為今年年會的主題。博鰲亞洲論壇《亞洲經濟前景及一體化進程2023年度報告》也在同日發布。

報告說，今年在世界經濟放緩和全球化遭遇碎片化風險的大背景下，預計亞洲經濟整體復甦步伐繼續推進。

博鰲亞洲論壇秘書長李保東在新聞發布會暨旗艦報告發布會上說，不確定性突出，是當今世界的顯著特點。

李保東說，這種不確定性來源於動盪與變革這兩種趨勢交織演進。從戰爭地區的動盪到國際市場的動盪，從社會變革到科技革命，世界變亂交織，發展與安全兩大赤字更加凸顯。

李保東說，博鰲亞洲論壇年會提供平台，就相關問題進行開放包容的討論，共同探尋解決方案。他說：「張揚真正的多邊主義，促進開放的地區主義，這是我們一貫的主張。」

中國總理李強將於30日出席開幕式並發表主旨演講。今年也是自冠病疫情暴發以來，論壇年會首次完全恢復線下會議。

新加坡總理李顯龍、馬來西亞首相安華、西班牙首相桑切斯、科特迪瓦總理阿希以及國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃應邀出席年會。

博鰲亞洲論壇的活動今年將從3月28日開始舉行到3月31日。新加坡《聯合早報》是博鰲亞洲論壇的媒體合作夥伴。

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