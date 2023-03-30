國際足協取消印尼U20世界盃主辦權　涉拒以色列參賽惹議

印尼原定今年5月20日至6月11日舉辦U20青年足球世界盃，但因當地反對以色列的情緒強烈，有官員拒絕以色列參賽，加上印尼足協（PSSI）日前取消原定在3月31日舉行的抽籤儀式，引發可能失去主辦權的憂慮。國際足協（FIFA）其後於3月29日宣布，印尼沒有遵守申辦時的承諾，因此被禠奪主辦資格。



國際足協當日發表聲明，稱相關決定是在FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）與PSSI主席托希爾（Erick Thohir）會晤後所作出，「鑑於目前的情況，FIFA決定取消印尼作為2023年U20青年足球世界盃的主辦國資格。我們將盡快宣布新的主辦國，比賽日期現時保持不變，而對PSSI的懲罰亦可能會在稍後階段決定。」

PSSI行政委員會成員西努林加（Arya Sinulingga）其後回應事件，稱將遊說FIFA避免實施懲罰，「我們正努力避免受制裁」。而PSSI主席托希爾亦發表聲明，稱印尼必須接受FIFA的決定。

U20青年足球世界盃原定今年5月在印尼6個地區舉行，這亦是印尼首次主辦該賽事，但由於當地社會積極聲援巴勒斯坦，反對以色列的情緒強烈，而導致這項賽事演變為政治風波。PSSI於3月26日更突然取消抽籤儀式，有官員透露這或與峇里島（Bali Island）州長拒絕接待以色列隊有關。

印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）曾向民眾表示，政治與體育應該分開，強調以色列參賽不會影響印尼對巴勒斯坦的支持，並指這不會改變印尼對巴勒斯坦的外交政策及立場，「因為我們對巴勒斯坦的支持一直是堅定有力的」。