世界盃｜灑鹽哥硬闖球場拉美斯合照惹公憤　國際足協指違規將調查

世界盃決賽結束後，阿根廷球員在場內慶祝之時，有「鹽寶貝／灑鹽哥（Salt Bae）」之稱的土耳其名廚Nusret Gokce闖入場內，又做出許多不恰當行為，惹起公憤。國際足協終於開腔表示會調查事件。



由Nusret Gokce自行在社交媒體分享的影片及照片可見，他在頒獎禮後闖入球場，到處找球員合照，包括強拉美斯拍照，令「球王」面有難色。他更由阿根廷球員手上拿走、甚至親吻獎盃，又咬球員的獎牌，涉破壞了世界盃獎盃的傳統：只有少數人——包括勝出球隊、曾勝出的球隊及球員、還有國家元首等可觸碰。「灑鹽哥」的無禮舉動，被視為褻瀆了這個足壇至高無上的獎盃。

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Nusret Gokce的舉動惹來球迷不滿，其IG貼文下滿是負面評論，國際足協也終於出面，英國BBC引述FIFA回應：「在檢討過後，國際足協已開始調查個別人士是如何在閉幕禮之後違規進入球場。我們會採取適當的內部行動。」

英國《每日郵報》指，國際足協會長恩芬天奴在決賽給予「灑鹽哥」VVIP的待遇，但這名土耳其人不僅跟足球沒有任何關係，與決賽兩國都沒有任何關連。至於他擅闖球場是否跟恩芬天奴有關，則不得而知。