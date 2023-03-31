創造鹹蛋超人「十字死光」特效大師飯塚定雄病逝 名作還有這些
撰文：中天新聞網
出版：更新：
在日本著名特攝劇《超人》（Ultraman，港譯鹹蛋超人）負責製作超人必殺技「十字死光」（スペシウム光線／宇宙元素光線）特效的著名視覺特效大師飯塚定雄驚傳逝世，享壽88歲。
綜合日媒報道，飯塚定雄3月24日上午9時10分因吸入性肺炎過世，30日舉行葬禮。
首代的《超人》由日本特效工作室「圓谷製作」於1966年推出，至今風潮不衰。
《蒙面超人》、《美少女戰士》特效也曾由他操刀 點擊放大瀏覽飯塚定雄參與過的作品：
+12
由於當時美術特效還不如今天發達，飯塚定雄為東寶映畫利用合成光線製作《地球防衛軍》的光學特效，成為經典。
後來又將這種技術使用在超人的必殺技「十字死光」、怪獸噴射的破壞光線、火箭的噴射光線等，奠定其一代大師地位。
【延伸閱讀】日本人氣動漫歌手黑崎真音突傳死訊 曾唱《魔法禁書目錄》主題曲（點擊放大瀏覽）：
+18
除了《鹹蛋超人》，飯塚定雄也參與過多部知名電影及電視卡通劇的特效製作，如《哥斯拉》系列、《超級戰隊》系列（スーパー戦隊シリーズ）、《地球防衛軍》、《蒙面超人》系列等。
他也有參與2003年《美少女戰士》真人版電影的製作，並曾推出口述自傳《描繪光的男人 飯塚定雄》（光線を描き続けてきた男飯塚定雄）。
【京阿尼】如動漫界國殤 Twitter網民貼作品悼念【京阿尼遭縱火】倖存者親述跳樓逃生經過：當時犯一個錯誤就會死宮崎駿新作《你想活出怎樣的人生》曝光 是製作長達7年的自傳？日本自由行｜吉卜力樂園神還原宮崎駿電影世界 3園區門券分開賣宮崎駿接班人被指「沒有才華」：兒子與「神一般」父親對決的故事神奇女俠超人小丑和蝙蝠俠 猜想DC超級英雄哪個角色設定最不科學
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】
飯塚定雄是誰？
飯塚定雄參與過多部知名電影及電視卡通劇的特效製作，如《咸蛋超人》、《哥斯拉》系列（ゴジラシリーズ）、《超級戰隊》系列（スーパー戦隊シリーズ）、《地球防衛軍》、《蒙面超人》系列（仮面ライダーシリーズ／假面騎士）等。了解更多