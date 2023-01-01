宮崎駿新作《你想活出怎樣的人生》曝光　是製作長達7年的自傳？

雖然也不知道是第幾次我們親眼目睹「宮崎駿爺爺的最後一部作品」面世，日站君掐指一算至少也得有3次。



然而，這次也許真的是最後一部「長篇」作品了！其名為《你想活出怎樣的人生》。

前幾天，吉卜力官推正式放出了這部新作的官方海報，一po出就形成了網友們的羣情圍觀！

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網友們紛紛表示，活着真是太好了，必須要看！當然，這每一個留言，都充分證明了在這個動盪的時期，大家對於吉卜力的美好故事真的期待的太久了。而《你想活出怎樣的人生》，從開工到準備上映，整整已經度過了7年的時光。

這部原由吉野源三郎著作的作品，講述了15歲初中生本田潤一，受到舅舅的啓發與支持，在學習與生活期間不斷從各個視角觀察社會的故事。值得一提的是，在2018年5月的池上彰主持的節目中，這部作品也特別上映了30分鐘的真人劇作。原作背景之下，整體話題較為嚴肅認真，而這次吉卜力所放出的官方海報，看起來則更多了一些幻想要素。所以，應該是基於原作而增加了宮崎駿自己想法的改編作品。

而宮崎駿在之前接受採訪時説：「看完了這部作品，我覺得它傳達出了一個訊息，那就是無論處在多麼艱難困苦的時代，或是殘酷的時代，都要活的像個人。」也許正是因為現在我們所處的時代，正是如此變化多端，宮崎駿才選擇了在明年完成並上映這部作品，為我們帶來一些思考與啟示。

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而三巨頭之一的鈴木敏夫則在採訪中透露：「宮崎駿的作品一直都有一年左右的準備時間，兩年的製作時間；不管怎麼説，這次可能是最後一次了。這樣的話，就不用管時間和預算，看看這個人究竟想做什麼就好。」也許正因為這種「放手一搏」般的氣魄，這部作品從2016年立項，2017年構思，2019年延期3年，直到最近，終於暫定檔於明年7月14日。因此，這次的作品，可能確實是老爺子長篇動畫的「最後的波紋」。必須要看了！

百折千回的最後與復出

再説回宮崎駿老爺子個人的「食言」絕技，由於頻次過多，已經導致很多網友不太相信這真的是「爺爺的最後一部長篇作品」。自《崖上的波兒》開始，關於宮崎駿即將引退的傳言就風起雲湧，而他本人也曾直截了當的肯定了這個説法。然而，隨着一部又一部長篇動畫出爐，這個説法也不斷地被人打上了問號。而在之前《風起了》的記者招待會上，宮崎駿曾放言説：「可能大家都覺得我會食言，但是我這次是認真的！退休！」然而，沒過多久吉卜力就宣布了爺爺的復出，同時開始召集本次《你想活出怎樣的人生》的製作人員。

在後來的電視紀錄片採訪中，宮崎駿也改了口風，表示：努力讓自己撐下去，把每一部製作的長篇都作為最後的作品。於是，坊間這麼傳來傳去的，不由得讓人生出一種「糟老頭子壞得很」的情感。然而，當我們再仔細留意一下吉卜力工作室官網的年表，確實，從《風起了》之後，宮崎駿基本沒有再親身參與制作過一部長篇動畫。唯一的行跡是參與了自己兒子宮崎吾朗製作的動畫《安雅與魔女》，在其中參與了企畫。而這部作品一上映不久就慘遭酷評，被稱為「吉卜力史上最差的作品」。只能説兒子可能真的如爹所言，有爹加持亦沒什麼才能。

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再説回來，在這期間，宮崎駿着重的領域，其實是短篇動畫的製作。他為吉卜力美術館與吉卜力公園，製作了十多部短篇動畫，目前均在相應的場館中上映。所以你説他引退，是在引退，但是彷彿又沒有引退。同時，一大把年紀的宮崎駿，曾堅持實筆作畫的他，在這兩年還學習了使用現代科技作畫。不得不感嘆一句，在最近幾年如此多變的情況下，還能做到不斷學習+高量的產出，宮崎駿真乃超級工作狂魔。

對於宮崎駿的最後作品的期待

現今，82歲的動畫製作人宮崎駿，依然奮鬥在吉卜力的第一線。他曾説吉卜力最終會消失，而這次最後的這部作品，是否是吉卜力靈魂的句號，我們亦不得而知。有人稱這次的《你想活出怎樣的人生》，也許更有可能會是宮崎駿的一部自傳式作品，是他對於人生、社會、情感、歷史、文化看法與觀點的集大成縮影。不論最終成片怎樣，數十年的動畫製作生涯，無數經典作品的誕生，都值得我們為老爺子獻上一句：辛苦了。

而至於是否是老爺子的最後一部作品，我們只需懷着期待默默守望即可。同時不知道有多少人像日站君一樣，內心多少會心懷小小的自私：希望它再次成為一次「食言」？

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