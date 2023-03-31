中方稱發展歐美關係不應以損害中歐關係為代價

中國駐歐盟使團團長、特命全權大使傅聰3月30日接受英國《金融時報》專訪。他稱歐盟應堅持戰略自主，發展歐美關係不應以損害中歐關係為代價。



傅聰就中歐關係、中歐經貿合作、以及烏克蘭危機發表意見。在中歐關係方面，他表示，中歐關係具有良好基礎，歐洲領導人近期紛紛訪華。他指當前世界正經歷深刻複雜變化，全球經濟增長前景黯淡，作為兩大力量、兩大市場和兩大文明，中歐攜手應對全球挑戰、提振全球經濟的重要性更加突出。他說中方希望積極推動中歐關係，但這必須以互相尊重為前提，沒有正確的認知，還在以舊思維看待新時代，這是不符合歷史潮流的。

在中歐經貿合作方面，他指中歐雙邊貿易投資2022年實現強勁增長，歐洲經濟界對中國市場充滿信心。他說但歐盟近年推出系列貿易政策工具，保護主義上升，中歐關係受到影響，問題不在中方。他稱將中歐經貿關係政治化，違背歐洲各界期待，也損害歐洲自身利益，歐洲有關國家在美國施壓下對向中國出口半導體設備設限，這違背市場經濟原則，違背自由貿易的立國之本。他表示，歐盟應堅持戰略自主，發展歐美關係不應以損害中歐關係為代價。

在烏克蘭危機方面，傅聰稱中國始終站在和平一邊、大多數國家一邊，中方立場歸根結底就是勸和促談，當務之急是停火止戰、挽救生命。他指中俄關係不結盟、不對抗、不針對第三方，不是軍事同盟。他說中俄關係不受制於第三方，這同樣適用於中歐關係，中歐關係是多維度的，不能僅從烏克蘭危機視角看待中歐關係，將兩者捆綁有政治意圖。他指雖然中歐看法不盡相同，但爭取和平是雙方的共同目標，中方願與歐方攜手推動和平進程。