特朗普被起訴　影響有多大？中國專家：動搖美國國本

美國前總統特朗普確成為第一位面臨刑事指控的美國前總統。中國商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育接受俄羅斯衛星通訊社採訪時說，此舉對中國抗擊新冷戰是迄今最大的利好，因它徹底顛覆美國建國以來的保障其政治穩定性的一項基本規矩。



俄衛網3月31日引述梅新育稱，此舉對中國抗擊新冷戰是迄今最大的利好，不是因為特朗普啟動了實質上的新冷戰，而是因為這一舉動徹底顛覆了美國建國以來的保障其政治穩定性的一項基本規矩。

梅新育稱：

美國是現行國際秩序的主要建構者和引領者，如果美國總統職位成為「高危」，我們還能指望美國內部基本秩序穩定如常？還能指望現行國際秩序穩定性如同以前那樣？ 梅新育

梅新育分析說，針對特朗普與商業欺詐有關的指控，落實的可能性比較高。因為起訴特朗普的是美國紐約曼哈頓大陪審團，而在近十多年來，紐約一直是白左勢力的大本營，各個領域基本都被白左勢力所控制。再加上民主黨是執政黨，在去年中期選舉中的成績也超出預期。在這種情況下，若要給特朗普炮製罪名，應該是比較容易的。當然，即使特朗普被定罪，這也是政治鬥爭的結果，並非單純的法律問題。

圖為還在美國競選總統的特朗普2015年7月30日在蘇格蘭的高球場向記者鏡頭豎起拇指。（Getty Images）

「雖然特朗普遭起訴是其政敵操弄的結果，但毫無疑問，特朗普勢必會利用這一事件，為自己參加2024年美國總統大選造聲勢。至於最終結果如何，我想好戲還有待於上演。」 梅新育說。