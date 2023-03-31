特朗普好想上孖葉＋中槍無所謂？或利好人氣　挨告是最佳免費宣傳

特朗普（Donald Trump）成為美國首位被刑事起訴的前總統，外界的關注都落在他能否在2024年捲土重來。而根據目前的民調和數字，特朗普目前處於明顯優勢，而且很可能因這次被起訴讓支持度進一步上升。



特朗普在獲悉紐約曼哈頓法院大陪審團起訴後發表聲明，強調自己「完全無辜」，並稱「這是有史以來最高級別的政治迫害和選舉干預」。特朗普呼籲人們支持他，讓「共和黨團結起來」，以「擊敗拜登，讓美國再次偉大」。

他在3月18日「預告被捕」後，《衛報》3月22日稱他私下語出驚人，似乎將此事當成競選宣傳「一大良機」。該報引述一些消息人士稱，倘若特朗普就逮，他想在上庭時戴上手銬；特朗普甚至不在乎自己可能成為行刺的目標。

特朗普對幕僚說他希望將一切都變成「奇觀」，因此希望在出庭時被戴手銬。《衛報》22日報道此事時引述多名消息人士稱，他對盟友說，不在乎是否有人向他開槍，若他中槍，他就會變「烈士」，有可能因此勝出2024年的大選。

圖為3月4日，特朗普出席在美國馬里蘭州舉行的保守派政治行動會議行動會議。（Reuters）

特朗著把針對他的起訴歸咎於政治動機，得到其他共和黨人的和應，包括國會議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及一些主要的共和黨人，他們都曾批評起訴是政治報復。儘管他們不一定歡迎特朗普再次領導，但特朗普在黨內的支持度十分高。據霍士新聞（Fox News）的最新民調，特朗普目前的支持度為54%，拋離他的主要對手，佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）近30%。

昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）的民調亦十分類似：47%的共和黨選民支持特朗普，33%支持德桑蒂斯，而前副總統彭斯（Mike Pence），支持度僅5%。

同一個調查發現，有93%的共和黨人認為，針對特朗普的起訴是出於政治動機，同時有75%的共和黨人認為特朗昔不應被取消參選資格。這意味共和黨的支持者普遍認同特朗普的觀點，同時認為特朗普應繼續參選，代表共和黨出戰2024總統大選。

外界普遍認為，這次的起訴不會對特朗普支持度構成影響，他始終保持着狂熱的支持者。由於特朗普被控的罪名，他機乎不可能會遭到拘留，他會很樂意利用這次的起訴作為宣傳，讓他再次站在鎂光燈下，拉攏更多的共和黨選民支持。