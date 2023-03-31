特朗普官司吃不完：還可出戰2024大選？　前情婦2字回應耐人尋味

本文獲微信公眾號「汝冰看美國」授權轉載，原標題是：《特朗普真的被起訴了！怒斥美國史上最高水平「政治迫害」》



美國曼哈頓大陪審團最終在30號投票，決定起訴特朗普，讓特朗普成為美國歷史上第一位面臨刑事指控的前總統。這距離特朗普預告自己周二（3月21日）被捕，已經過去了兩週。

那麼接下來會發生什麼？

1・曼哈頓檢察官布拉格（Alvin Bragg）在未來幾天會公布具體罪名；

2・布拉格辦公室可能會要求特朗普自首並接受傳訊；

3・如果特朗普自首，他將會在法院被拍照和採集指紋；

4 將特朗普定罪或送進監獄也將具有挑戰性。一方面，特朗普的前私人律師科恩（Michael Cohen）是檢方的主要證人，特朗普的律師可以通過科恩的犯罪記錄來攻擊他的可信度。另一方面，針對前總統的訴訟沒有先例，而檢方如果把偽造商業記錄和違反州選舉法的兩項指控相結合，將存在難度，法院可能撥回或限制指控；

5 特朗普已經宣布角逐2024年大選，他近期也預告說自己會被捕，並號召支持者抗議。在23號特朗普曾表示，所有人都知道他沒有犯罪，並且知道虛假指控可能造成死亡和破壞，這對國家可能是一場災難。

圖為2022年12月31日，美國前總統特朗普與夫人梅拉尼婭在兩人位於佛州的海湖莊園出席除夕派對。（Reuters）

特朗普暴怒回應

媒體剛爆出特朗普被起訴的消息時，特朗普的律師團隊並不事先知情。但很快特朗普就發表了一份聲明回應。

特朗普形容曼哈頓大陪審團的投票是「歷史上最高水平的政治迫害和選舉干預。」 也是激進的左翼民主黨為了摧毀他和極右翼政治所做的一系列努力的最新行動。

特朗普寫道：「民主黨人痴迷於搞特朗普，他們撒謊、欺騙、偷竊，但他們現在做的是不可思議的事情，起訴一個完全無辜的人！」

特朗普說，這項對封口費的調查，是他面臨的一長串刑事調查中最新的一起。「你們和我一樣記得吧：俄羅斯，俄羅斯，俄羅斯；穆勒騙局；烏克蘭，烏克蘭，烏克蘭；彈劾騙局1；彈劾騙局2；非法和違憲的海湖狀元襲擊；現在又是這個。」

特朗普還指控民主黨把美國司法系統武器化，以懲罰政治對手，而這個對手正好是「美國總統」以及目前為止最領先的共和黨總統參選人。

特朗普還說檢察官布拉格是在為拜登做「髒活兒」，忽視了他本應該關注的謀殺、盜竊和襲擊。

而這起事件的另兩位當事人也很快做出了回應。作為案件的核心證人，背叛特朗普的前私人律師科恩說：「在美國歷史上，美國總統（現任或前任）第一次被起訴。我發此聲明並不是感到自豪，而是希望提醒大家注意無罪推定；根據正當程序條款的規定。我確實對沒有人凌駕於法律之上感到欣慰，前美國總統也不行。今天的起訴並不是結束，而是開始。既然立案了，還是讓起訴書來說明一切。我現在想強調兩件事，問責很重要，我也將堅持我的證詞和證據。」

而收到這筆「封口費」的艷星克利福德（Stephanie Clifford，藝名Stormy Daniels）就回覆了自己的律師兩個字：謝謝。

圖為成人片女星克利福德。（Instagram @thestormydaniels）

封口費來龍去脈

下面帶大家簡單回顧一下這起陳年舊案，熟悉的讀者請直接跳過。

在這次調查中，地方檢察官布拉格關注的焦點是特朗普參與向一位自稱與他有染的色情明星支付封口費。調查時間長達5年，這是對特朗普進行的持續時間最長的調查。

2016年10月，在總統競選的最後幾週，色情明星克利福德（Stormy Daniels）試圖兜售她與特朗普先生的婚外情故事。根據克利福德的說法，她是在2006年7月的一次慈善高爾夫錦標賽上認識特朗普的。她聲稱兩人曾在特朗普位於加利福尼亞州和內華達州之間的太浩湖度假區酒店裏發生過性關係。特朗普自己否認了這一說法。

起初，克利福德方面是聯繫了媒體《國民問詢報》（National Enquirer），想讓他們獨家刊載這個故事。這個八卦媒體的出版商，是特朗普的長期盟友戴維・佩克 （David Pecker） 。佩克同意在2016年競選期間留意關於特朗普的負面報道，有一次甚至同意購買另一名女性與特朗普先生的婚外情故事，並且永遠不會發表，這種做法被稱為「捕殺（catch and kill）」。但佩克最終沒有購買克利福德的故事。

相反，他和該小報的首席編輯迪倫・霍華德幫助促成了特朗普的律師科恩和克利福德的律師之間的一項單獨交易。科恩向克利福德支付了13萬美元的封口費。

2018年，在《60分鐘》的採訪中，克利福德講述了這個故事，並說她在法律上和身體上受到威脅，要保持沉默。在節目播出之前，一家與科恩有關聯的空殼公司以2000萬美元的訴訟威脅克利福德，稱她違反了他們的保密協議，克利福德可能會面臨數百萬美元的罰款。

向某人支付賠償金以換取保密協議並不違法。但由於這筆款項是在總統大選前一個月支付的，特朗普的批評者認為這筆錢可能構成競選違規。

特朗普的前律師科恩（Michael Cohen）以特朗普拒絕支付近2萬美金的法律服務費用為由，於2019年在紐約的法院起訴特朗普。（Getty）

2018年8月，科恩承認逃稅和違反競選財務規則，部份原因就是他向克利福德和另一名據稱是特朗普情人的人付了封口費。最開始科恩還說特朗普與這些事情無關，但後來在聯邦法院宣誓作證的時候將矛頭又指向了特朗普，說是他讓自己去付的封口費。在科恩認罪以後，他因多項罪名被判入獄。

支付了封口費的13萬美元後，科恩向特朗普集團報銷金額超過18萬美元，除了13萬用於支付克利福德，還有額外5萬美元。而特朗普集團更是大方，直接給科恩批了42萬美元的費用，按12個月分期支付。

特朗普集團將每月付款列為「法律費用」，公司記錄引用了與科恩的聘用協議。雖然科恩是特朗普的私人律師，但實際沒有聘用協議，報銷與科恩提供的任何法律服務都無關。

在科恩認罪後的幾天裏，地方檢察官辦公室對此事展開了刑事調查。聯邦檢察官的重點是科恩，但地方檢察官的調查將集中在特朗普身上。

科恩曾表示，特朗普知道虛假的聘用協議，這一指控可能構成針對特朗普的案件基礎。在紐約，偽造商業記錄可能構成犯罪，儘管只是輕罪。如果要將該罪行升級為重罪，檢察官布拉格必須證明特朗普的「詐騙意圖」，包括意圖實施或隱瞞第二項犯罪。

在這種情況下，第二項罪行可能違反了紐約州選舉法。雖然封口費本身並不違法，但檢察官可能會爭辯說13萬美元的支出實際上是對特朗普競選活動的不當捐贈。因為這筆錢對他的候選資格是有利的，它讓克利福德沉默了，讓醜聞沉默了。

特朗普2024有戲嗎？

雖然特朗普將成為美國歷史上第一位面臨刑事指控的前總統，但任何起訴甚至定罪，都不會阻止特朗普參選2024。因為美國憲法並沒有規定參選總統的資格包括無犯罪記錄。

競選美國總統只需要滿足三項條件：必須是本土出生的美國人，年齡超過35歲，在美國居住14年以上。

但無論如何，作為前美國總統和總統參選人，特朗普被起訴，都把美國帶入了一個未知的領域。在美國歷史上，也沒有先例。

而自從特朗普預告自己會被捕後，紐約和華盛頓都嚴陣以待，防止發生暴亂。特朗普的前軍師班農（Steve Bannon）已經在自己的節目中，呼籲「和平抗議」起訴，來看看誰是政客，誰是騙子，誰是美國優先的愛國者。

一份紐約警察局的內部備忘錄顯示，當局在30號下午5:30，要求所有警察做好部署準備，隨時準備調遣。

而另一邊，特朗普的競選團隊已經開始迎接特朗普再次成為「受害者」的紅利。共和黨人預計，特朗普將迎來新一波捐款熱潮。在特朗普被起訴的新聞爆出後，特朗普2024團隊已經開始利用這次機會籌款了。

從被起訴到指控和定罪，這之間還存在很大的不確定性。從特朗普暴怒的回應來看，他一定會一戰到底，並且一如既往地試圖把危機轉化為機遇。

而今天距離美國2024總統大選還有20個月，未來的爭鬥必定將會非常慘烈……