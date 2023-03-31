特朗普成首位面臨刑事指控美國前總統　怒斥「最高水平政治迫害」

美國前總統特朗普（Donald Trump）涉嫌向色情片女演員克利福德（Stephanie Clifford，藝名Stormy Daniels）支付封口費一案，《紐約時報》3月30日報道指，特朗普已正式遭紐約曼哈頓法院大陪審團起訴，成為首位面臨刑事指控的美國前總統。



特朗普隨後就起訴發表聲明，強調自己「完全無辜」，「這是有史以來最高級別的政治迫害和選舉干預」。由於現階段尚未得知起訴書的內容，因此仍未清楚對特朗普的具體指控，不過預料未來幾天公開後，特朗普屆時將需前往曼哈頓法院進行指紋採集等程序。

特朗普的律師內切萊斯（Susan Necheles）及塔科皮納（Joseph Tacopina）則表示，他們將強烈反駁相關指控。

曾預告被捕 外界憂暴亂重演

特朗普曾於3月18日表示，預計自己會在同月21日被捕，並促支持者出來抗議，令外界憂慮國會暴亂重演。相關消息一度引起網絡熱議，有網民特意在Twitter上載了多幅特朗普被捕的圖片，當中包括特朗普在建築物外遭警方圍捕，及在路上遭FBI追究等，甚至有被送進監獄的樣子。不過這些圖片均由AI生成。

至3月25日，特朗普在德州（Texas）的競選集會上再次駁斥紐約司法部的犯罪指控，聲稱自己未曾犯罪或外遇。他當日在演說中稱，他因檢察官的「不當行為」，而面臨各項虛假調查，指自己是「一個又一個獵巫行動的受害者」。

涉支付封口費遭起訴

特朗普前律師科恩（Michael Cohen）聲稱，2016年曾為特朗普向成人片女星克利福德支付13萬美元，以免影響總統大選選情。克利福德稱，支付款項是要求她對自己2006年曾與特朗普發生婚外情一事封口。特朗普一直否認指控。