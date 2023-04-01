李強晤新加坡總理　形容李顯龍是「中國人民很熟悉的老朋友」

中國總理李強與新加坡總理李顯龍（Lee Hsien Loong）4月1日會談。他們談及李顯龍2018年訪華時，兩人在上海見面。



根據新加坡《聯合早報》，李顯龍1日上午在北京人民大會堂與李強會談時表示，他已了解上次訪華以來中國發生的變化，「我很高興有機會再和老朋友敘舊，見擔任新職務的老朋友，也結識新的朋友，並帶領新中關係更進一步」。

李顯龍稱新中有很廣泛的合作，也有很強的基礎讓雙邊關係更上層樓，又向李強介紹新加坡與中國政府之間在蘇州、天津和重慶的3個合作項目，肯定它們都發展得「非常好」。

他說，自己上次訪華也是出席博鰲亞洲論壇（Boao Forum For Asia，BFA），他憶述自己出席論壇後在上海並與時任上海市委書記李強見面，「那天我們談得特別充分」。

根據李顯龍說法，他們當時商討上海與新加坡許多能合作的事項，後來這些合作也在李強任職上海市委書記期間和之後有所跟進。

李強指，上海與新加坡有比較強的相似性，都是金融中心、貿易中心、航運中心和科創中心等，李顯龍當年講了「講了很多怎麼樣為老百姓辦實事，也特別提到文化的多樣性、怎麼包容的問題。到現在你的很多觀點，我還是記憶猶新。」

他形容李顯龍是「中國人民很熟悉的老朋友」，也是自己擔任總理後第一批接待的外國領導人之一，彼此對雙方的關係都高度重視，也為兩國關係親密友好感到欣慰。

李強還說，新加坡在中國改革開放初期便深度參與中國現代化建設，新一屆中國政府非常願意與新加坡加深現代化建設的實踐探索和交流，推動中新關係務實合作水平再攀新高峰，為兩國人民帶來更多福祉，也為地區、全球的和平穩定和繁榮發展做出兩國特殊的貢獻。

應李強邀請，李顯龍3月27日起至4月1日對中國展開正式訪問。