李顯龍訪華參觀兩國「創新基地」中新廣州知識城

5年前升級為新加坡和中國的國家級雙邊合作項目，再搭上粵港澳大灣區建設的順風車，中新廣州中新知識城自2018年起進入快速發展期，其中的新加坡元素也愈來愈多。



正在中國訪問的新加坡總理李顯龍3月28日到訪中新廣州中新知識城，了解中新知識城的最新發展，並與進駐當地的新加坡企業和機構代表交流。

中新知識城是廣州中新知識城近年來新增的項目之一，2022年6月正式開園，把新加坡緯壹科技城的建設和營運理念搬到廣州，成為當地創新產業孵化場。園區不僅提供硬件設施，也為企業對接地方政府，協助新加坡公司落地中國。

李顯龍：圖為2023年3月28日，新加坡總理李顯龍在Facebook發布的照片，顯示他訪問中國廣東省廣州。（Lee Hsien Loong Facebook）

逾60間高精尖企業機構入駐中新知識城

園區目前已吸引60多間高精尖企業和機構入駐，包括星展銀行、新加坡能源集團、恩士迅（NCS）等大公司，也有一些處於初創階段的中小企業。

其中一間進駐的新加坡初創企業是新果農業科技。該公司2019年在新加坡成立，2月落地園區，計劃在廣州建設一間大型室內種子工廠，通過工廠化流水線，生產反季節草莓種苗。

中新廣州中新知識城投資開發有限公司副總裁張德隆受訪時介紹，入駐園區的企業主要來自電子科技、新能源、生物醫藥、數碼經濟等領域。

▼有關李顯龍訪問廣州現場圖片，請點擊放大觀看：

中新廣州中新知識城2010年奠基，2018年升級為新中國家級雙邊合作項目。張德隆說，疫情過後，廣州中新知識城近期接到許多新加坡企業的詢問，他們希望探索粵港澳大灣區市場，盡快追回3年疫情失去的人脈和商機。

同處粵港澳大灣區的深圳近年來發展迅速，與廣州的經濟體量差距愈拉愈大。不過，張德隆認為，廣州在教育、醫藥等行業有更好的發展基礎，深圳則在科技和金融領域更佔優勢。此外，廣州的人才競爭不如深圳激烈，企業營運成本更低。他說：「兩座城市面向的市場不同，同時都是大灣區增長的引擎。」

李顯龍：圖為2023年3月28日，新加坡總理李顯龍在Facebook發布的照片，顯示他訪問中國廣東省廣州。（Lee Hsien Loong Facebook）

TikTok總裁周受資成廣州新僑學校「活名片」

李顯龍也參觀位於廣州中新知識城的廣州新僑學校。這座2021年9月正式開學的國際學校，是新加坡南洋華僑中學校群在國外合辦的第一所學校，也是廣州中新知識城近年來新增的新加坡元素之一。

新僑學校不僅借鑑新加坡的教育經驗，也延用華中「自強不息」校訓。學校提供12年制國際化教育，目前在校學生有350人。學校的外籍教師中，近四成是新加坡籍，包括一些由華中董事局直接委派的新加坡教師。

新僑學校督學、退休華中校長潘兆榮博士受訪時透露，中國字節跳動旗下的短片分享應用程式TikTok（抖音海外版）總裁周受資上週出席美國眾議院聽證會後，頓時成新僑學校的「活名片」。

周受資曾就讀於華僑中學和華中初級學院（現華僑中學高中部）。潘兆榮說：「一開始廣州的家長並不了解我們，現在很容易了……上週末校長在開放日上亮出周受資的照片，家長們都認得這名華中男孩。」

李顯龍也與在粵新加坡企業領袖共進午餐，他們來自銀行、房地產、保險、汽車電子等行業。

據新加坡總理新聞秘書發布的消息，李顯龍與企業領袖圍繞廣東和中國的營商環境、企業在廣東和中國市場的發展機會等，展開富有成果的討論。

李顯龍傍晚也走訪被稱為廣州市「最美騎樓街」的永慶坊，了解廣州在「老城市、新活力」計劃下展開的老城區改造工作，包括如何給老區注入活力、保留歷史建築和傳統文化等。

這個位於廣州市荔灣區的老街區有百年歷史，在經過重新改造後，老街區原有的嶺南風貌得以保留，同時注入餐飲、文創、藝術等現代商業元素，成為廣州熱門的打卡地。2018年中國國家主席習近平到廣州考察調研時，也曾到訪永慶坊。

本文獲《聯合早報》授權轉載

