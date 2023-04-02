葡萄牙大批民眾示威　抗議樓價高企

葡萄牙首都里斯本（Lisbon）等多個城市4月1日有大批民眾上街示威，抗議樓價及租金高漲，令他們的生活飽受通脹困擾時，情況雪上加霜。



路透社報道，根據統計顯示，里斯本的房屋租金自2015年起上升65%，同期樓價更急增137%。另一數據指出，里斯本的房租在去年上漲37%，增幅比法國巴黎或西班牙巴塞羅那更高。

租屋網Imovirtual的研究發現，里斯本的一房單位平均租金需要1350歐元（約1.15萬港元），而全國超過一半打工人士在去年的平均月薪只有不足1000歐元（約8530港元），因此特別對於年輕人而言，置業安居變得難上加難。

有關注住屋問題的組織在里斯本的示威上表示，當地爆發嚴重的房屋危機，亦是社會緊急狀況。亦有示威者認為，大家努力工作卻無家可歸，業主趕走租戶，將房屋改裝為旅客用的短期住宿。

葡萄牙政府上月宣布改善房屋政策，包括結束具爭議的「黃金簽證」計劃，以及禁止向Airbnb物業批出新牌照等。惟外界認為有關措施無法短期內降低樓價，再加上當地的通脹率達8.2%，意呼被標籤為全球第三大最不宜居城市的里斯本似乎暫時無法擺脫這個不光彩稱號。