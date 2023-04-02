以色列示威持續　要求完全廢除司法改革

儘管以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）暫停了備受爭議的司法改革法案，但抗議風波至今未停，仍有超過15萬人星期六（4月1日）抗議要求當局完全廢除改革。



路透社報道，內塔尼亞胡日前試圖強行推動司法改革引發巨大爭議，面對愈演愈烈的抗議浪潮，內塔尼亞胡星期一（3月27日）宣布，將議會對司法改革相關法案的二讀和三讀推遲至4月中下旬，以便爭取時間達成廣泛共識。

但抗議者要求內塔尼亞胡完全廢除改革。30歲的抗議者凱勒（Emanuel Keller）說：「我們不相信任何從『比比』（內塔尼亞胡）嘴裡說出來的東西……我們相信（暫停司法改革）只是個政治噱頭，以遏止抗議活動持續進行。」

以色列媒體估計，僅在星期六（4月1日）就有超過15萬人在全國各地參加反政府抗議活動。

2022年11月，內塔尼亞胡領導的右翼政黨利庫德集團贏得議會選舉，後由利庫德集團等6個右翼或極右翼政黨組成聯合政府，在國會120席中佔64席。

2023年以來，內塔尼亞胡政府致力於推動司法改革，包括允許議會以簡單多數否決最高法院決定、賦予政府在任命法官方面更大權力等，試圖讓行政權凌駕於司法權之上，引發各界持續數個月的抗議。

抗議者認為，內塔尼亞胡是為逃避貪腐指控，保護和鞏固個人權力，才致力推動這一改革。

本文獲《聯合早報》授權轉載

