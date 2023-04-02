特朗普4月4日提審　美國紐約嚴陣以待：多條大街封閉

美國前總統特朗普（Donald Trump）4月4日前往紐約市接受提審，為防止國會騷亂事件重演，紐約市當局計劃關閉幾條主要街道。



彭博社引述知情人士報道稱，紐約市當局計劃關閉曼哈頓法院周圍的幾條街道，包括中心街（Centre Street）和巴克斯特街（Baxter Street）等，禁止車輛停泊在這些地點。部份街區如沃思街（Worth Street）和運河街 （Canal Street）或間歇性關閉。

作為美國史上首位面對刑事指控的前總統，特朗普通過律師表明，拒絕就涉嫌支付封口費給色情片女星這一指控認罪，指相關審判出於政治動機，旨在干預2024年的總統選舉。

據悉，早在3月31日，美國特勤局（USSS）特工便與警員在法院周圍和入口巡視，以規劃一條安全的通行路徑。同日傍晚，當局提早關閉法院附近的城市公園。

紐約警察局4月1日發聲明說，部門沒收到「可信的威脅」，但將「根據需要作出反應」。

曼哈頓區長萊文（Mark Levine）日前透露，警局和其他執法機構一直在進行密集的規劃和協調，指紐約市已準備好應對意圖支援特朗普的暴徒。

曼哈頓地區檢察官、民主黨人布拉格（Alvin Bragg）辦公室針對特朗普的一項調查，既特朗普前私人律師科恩（Michael Cohen）在2016年美國總統選舉前，挪用競選資金給一名女演員13萬美元「封口費」；這名女演員聲稱多年前與特朗普有染，但特朗普予以否認。

儘管受到起訴，特朗普仍可以在2024年競選總統。除「封口費」案，特朗普還牽扯其他多項刑事調查。

本文獲《聯合早報》授權轉載

