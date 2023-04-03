以色列內閣批准設立國民警衛隊　遭質疑將打壓示威者

以色列政府新聞辦公室4月2日發表聲明說，以色列內閣在當天舉行的每週例會上，批准成立國民警衛隊。該單位部將隸屬於立場極右的國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir），反對派質疑他將藉此打壓示威者。



政府聲明指出，國民警衛隊的具體職責尚未確定，將交給一個由國家安全委員會和相關政府部門組成的獨立委員會討論。該委員會將在90天之內，向內閣提交討論結果並作為決策參考。

以色列《國土報》援引與會消息人士稱，內閣會議對應否設立國民警衛隊討論十分激烈，多名政府部長表示反對，認為新單位的設立將損害以色列警察、國防軍和國家安全總局的權威，造成安全機構之間的相互競爭。

2023年4月2日，國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）出席內閣會議。 （REUTERS）

設立國民警衛隊的建議是由格維爾提出，他發聲明感謝總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的支持，國民警衛隊將為以色列的主權完整和國民安全發揮作用。他又表示，政府的資金足夠該單位初步招募1,850人，當中將包括借調而來的警員。

3月27日，為平息以色列各界對司法改革方案的強烈反對聲浪，內塔尼亞胡宣布推遲司法改革。有輿論認為，為換取司法改革推動者格維爾的支持，內塔尼亞胡因此批准成立國民警衛隊。反對派人士則認為，格維爾想要一支新的部隊，來鎮壓全國內反對政府司法改革的示威活動。