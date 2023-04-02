一筆13萬美元封口費 為何令特朗普面臨重罪指控？
美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）因涉向AV女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付封口費一案遭刑事起訴，檢方未來將公布起訴書詳情，但據多間美媒4月1日搶先報道，特朗普面臨逾30項與商業欺詐有關的罪名，當中包括至少1項重罪指控。
在此案中，特朗普涉嫌在2016年競選總統期間，向成人片女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels，原名：克利福德Stephanie Clifford）支付13萬美元的封口費，以隱瞞兩人的婚外情。特朗普否認婚外情，堅稱自己完全無辜，又呼籲支持者抗議。
在美國，支付封口費不屬違法，但根據特朗普前私人律師科恩（Michael Cohen）訴訟案中的法庭文件，公司在內部賬簿中把該款項報銷為「法律費用」，此舉有可能觸犯偽造商業紀錄的控罪。
在紐約，二級偽造商業紀錄罪名在法律上屬於輕罪，但一級則屬於重罪，據美媒所指，檢察官正衡量特朗普是否涉嫌偽造商業紀錄以實施另一項犯罪，或是協助、隱瞞另一項犯罪，若是如此，特朗普便有機會被控一級偽造商業紀錄的重罪罪名，也可能違反競選財務法。
一級偽造商業紀錄在紐約屬於E級重罪（在A至E級之中屬最低一級），若罪成，最少可判監1年，最多可判4年，同樣地入罪門檻也較高，檢察官需要證明特朗普有明確的犯罪意圖。特朗普否認對封口費一事知情。
特朗普已成為美國歷史上第一位面臨刑事指控的前總統，接下來會發生什麼？
除了曼哈頓檢察官布拉格（Alvin Bragg）在未來幾天會公布具體罪名、布拉格辦公室可能會要求特朗普自首並接受傳訊，他還可能像其他被刑事起訴的人一樣，在法院拍mug shot（是指疑犯被捕後，警方為開立檔案而拍攝的疑犯臉部照片）……（點擊了解更多）
特朗普一定會被送進監獄嗎？
特朗普的代表律師可能會攻擊控方主要證人、特朗普的前私人律師科恩（Michael Cohen）的可信性，此外針對美國前總統的訴訟沒有先例可援，控方將偽造商業記錄以及違反州選舉法的2項指控結合，是有難度的。這樣有被法院駁回的風險。