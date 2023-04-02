一筆13萬美元封口費　為何令特朗普面臨重罪指控？

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）因涉向AV女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付封口費一案遭刑事起訴，檢方未來將公布起訴書詳情，但據多間美媒4月1日搶先報道，特朗普面臨逾30項與商業欺詐有關的罪名，當中包括至少1項重罪指控。



在此案中，特朗普涉嫌在2016年競選總統期間，向成人片女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels，原名：克利福德Stephanie Clifford）支付13萬美元的封口費，以隱瞞兩人的婚外情。特朗普否認婚外情，堅稱自己完全無辜，又呼籲支持者抗議。

圖為成人片女星克利福德（Stephanie Clifford，藝名Stormy Daniels）。（Instagram @thestormydaniels）

在美國，支付封口費不屬違法，但根據特朗普前私人律師科恩（Michael Cohen）訴訟案中的法庭文件，公司在內部賬簿中把該款項報銷為「法律費用」，此舉有可能觸犯偽造商業紀錄的控罪。

在紐約，二級偽造商業紀錄罪名在法律上屬於輕罪，但一級則屬於重罪，據美媒所指，檢察官正衡量特朗普是否涉嫌偽造商業紀錄以實施另一項犯罪，或是協助、隱瞞另一項犯罪，若是如此，特朗普便有機會被控一級偽造商業紀錄的重罪罪名，也可能違反競選財務法。

圖為2023年3月4日，美國保守派政治行動大會（CPAC）在馬里蘭州（Maryland）舉行，美國前總統特朗普出席並發言。（Reuters）

一級偽造商業紀錄在紐約屬於E級重罪（在A至E級之中屬最低一級），若罪成，最少可判監1年，最多可判4年，同樣地入罪門檻也較高，檢察官需要證明特朗普有明確的犯罪意圖。特朗普否認對封口費一事知情。