美媒：遭拜登封殺以色列間諜軟件　華府內部「拐個彎」繼續購用

以色列NSO集團間諜軟件「飛馬」（Pegasus）被揭用於監控政商界人士與記者後，美國總統拜登（Joe Biden）2021年下令封禁，不過《紐約時報》2日披露美國政府部門「拐個彎」購入NSO出品的間諜軟件，暗中繼續使用。



該報揭露一間充當美國政府「白手套」的幌子公司2021年11月8日與NSO的美國分公司簽訂合同。

合約內容稱NSO向美國供應其一大強力「武器」：一種地理定位工具。用家可在手機用戶不知情的情況下，秘密追蹤世界各地的手機。

該報認為合約是由一名商人以假名與幌子公司跟NSO簽訂。它載明華府是軟件的終端用戶。不過外界不知是哪個美國政府部門授權簽約，以及哪個部門可能正在使用它。

外界值得留意的是，合約簽訂5天前，拜登才宣布封殺NSO。當美國白宮被問及合約時，一匿名高級官員稱不知道它，美國家情報總監辦公室（DNI）則拒絕進一步評論。

該報2022年1月也揭露過，美國聯邦調查局（FBI）2019年曾秘密購買及測試「飛馬」，探討用於國內監控，直至2021年最終決定不採用。

歐美多間媒體2021年7月揭露「飛馬」被用於監控前國家領導人或元首、高官、政界人士、記者、公司高層與維權人士的手機，當中可能包括法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）及摩洛哥國王穆罕默德六世（Mohammed VI）等。